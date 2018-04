Juventus si qualifica se…/ Champions League: i risultati utili con il Real Madrid per passare il turno

Juventus si qualifica se... fa più di un'impresa nel ritorno dei quarti di Champions League per la qualificazione in semifinale dopo il 3 a 0 del Real Madrid. Le combinazioni

11 aprile 2018 Mauro Mantegazza

(LaPresse)

Parlare delle combinazioni grazie alle quali la Juventus si potrebbe qualificare alle semifinali di Champions League dopo avere perso in casa per 0-3 all’andata contro il Real Madrid, affondata sotto i colpi di Cristiano Ronaldo e soci, sembra purtroppo in questo momento più che altro una speranza che una concreta possibilità. Per tenere fede però al motto “fino alla fine”, vediamo cosa servirebbe ai bianconeri di Massimiliano Allegri per firmare una impresa che sarebbe leggendaria. La Juventus può dunque qualificarsi in semifinale se riesce a vincere con almeno tre gol di scarto, ma facendone almeno quattro (1-4, 2-5 e così via), perché a quel punto ne avrebbe segnati di più in trasferta. Restituendo il 3 a 0 si rimanderebbe il discorso qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, mentre con una vittoria ancora più larga non servirebbero nemmeno calcoli. L’ipotesi è comunque remota, se si pensa che con una vittoria con due gol di scarto - già grande impresa al Bernabeu - la Juventus sarebbe eliminata.

JUVENTUS SI QUALIFICA SE… I RISULTATI UTILI PER PASSARE IL TURNO COL REAL MADRID

Si potrebbe citare l’eccellente tradizione della Juventus contro il Real Madrid, che negli ultimi quattro confronti sulla distanza dei 180 minuti (le finali sono un’altra storia…) è sempre stato eliminato dai bianconeri. Quarti di finale 1996, semifinali 2003, ottavi 2005 e semifinali 2015: mai però la Juventus si era trovata in simile difficoltà. Vero che per ben tre volte il Real aveva vinto all’andata, ma sempre al Bernabeu e con un solo gol di scarto (due volte 1-0 e una volta 2-1), puntualmente ribaltato al ritorno a Torino. Stavolta si tratterebbe di ribaltare tre gol e per giunta in casa loro: un dato fornito dalla Uefa è molto indicativo, mai nessuna squadra ha ribaltato al ritorno in trasferta una sconfitta casalinga per 0-3 nella massima competizione calcistica continentale. Mettiamola così: se dovesse succedere, sarebbe un’impresa che ricorderemo per sempre…

© Riproduzione Riservata.