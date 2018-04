Novosibirsk Perugia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (play off Champions league)

Diretta Novosibirsk Perugia: info streaming video e tv. La Sir vola in Russia per strappare una vittoria e trovare posto nella Final Four di Kazan della Champions League.

11 aprile 2018 Michela Colombo

La formazione di Perugia (da Facebook ufficiale)

Novosibirsk-Perugia, diretta dagli arbitri Karl Partianen e Lucian Vasile Nastase, è la partita in programma oggi mercoledi 11 aprile al Skk Sever si Novosibirsk: fischio d’inizio atteso alle ore 14.30 secondo il fuso italiano, ma saranno le 19.30 in Russia. Banco di prova decisivo per la squadra di Bernardi: oggi si gioca infatti la decisiva gara di ritorno dei play off a 6 della Champions League di volley maschile. Nella sera la Sir è avanti per 3-1 grazie al successo strappato al Pala Evangelisti ma in casa russa potrebbe essere tutto un’alta questione per Perugia, affatto quindi sicura di poter ambire già alla final four di Kazan.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita di ritorno tra Novosibirsk e Perugia, prevista alle ore 14.30 sarà visibile in diretta tv, sulla piattaforma di Sky, che per la stagione, detiene i diritti esclusivi per l’Italia. Diretta tv quindi garantita tramite il canale Fox Sport HD, al numero 204, con diretta streaming video garantita per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

IL CONTESTO

Come anche in casa Perugia si è ben consapevoli, la trasferta a Novosibirsk di questo pomeriggio non sarà certo una passeggiata. Certo in stagione difficilmente Perugia è caduta in fallo e il 3-1 fissato nel match di andata è stata una bella riconferma non solo dello stato di forma ma anche delle ambizioni e delle motivazioni che si respirano in terra umbra. Eppure questa sera potrebbe anche risultare fatale. Il Novosibirsk in casa potrebbe davvero fare male e pure gli ultimi risultati non così convincenti rimediati in Russia potrebbero non essere determinanti nel match secco. Numeri alla mano vediamo che negli ultimi 5 match disputati sono bene 3 i KO rimediato dal Lokomotiv, che nel campionato nazionale sta appena lottando per i piazzamenti dal quinto e l’ottavo posto. Diverso il cammino della Sir, che invece sta brillantemente lottando con Trento per un posto nella finalissima scudetto della Serie A1 ed ora avanti nella serie per 2-1. Vediamo bene quindi che Perugia oggi ha dalla sua parecchi numeri, ma il pronostico è più incerto che mai.

© Riproduzione Riservata.