Olympiacos Ravenna/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Finale Challenge cup)

Diretta Olympiacos Ravenna: info streaming video e tv. Si accende oggi al Pireo la gara di ritorno della finale della Challenge Cup 2018. Chi alzerà il prestigioso trofeo?.

Olympiacos Ravenna, diretta dagli arbitri Gyula Tillmann e Lutz Steinmetz, è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledi 11 aprile 2018 alla Peace & Friendship Stadium: fischio d’inizio fissato alle ore 19.30 secondo il fuso orario italiano, ma saranno le ore 20.30 in Grecia. Siamo finalmente giunti al momento della verità: si gioca oggi la tanto attesa gara di ritorno della finale della Challenge Cup, chi alzerà questa sera il trofeo? Nello scontro diretto fare un pronostico appare difficile, ma di certo il possiamo dire che, a dispetto del fattore campo, comunque decisivo, la quadra di Fabio Soli oggi parte con una macina in più. Il successo per 3-1 trovato tra le mura di casa dl Pala De Andrè ha infatti caricato la formazione romagnola che comunque dovrà di nuovo dare il tutto per tutto contro i greci per poter riempire la propria bacheca con questo importante trofeo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che purtroppo questa decisiva gara per la finale della Challenge cup tra Olympiacos e Ravenna, attesa alle ore 19.30 non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni utili riguardanti una eventuale diretta streaming video. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di rimanere collegati al sito ufficiale come ai profili social della squadra ravennate, per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo in terra greca.

RISULTATO STORICO

Comunque vada la partita di oggi al Pireo, il risultato sarà qualcosa di storico per i due club in campo. Per Ravenna come è noto la bacheca ci racconta di ben 7 finali fissate nella sua storia in questo tipo di competizione sul continente sia con la vecchia dicitura Petrarca Pallavolo che con la nuova di Ravenna Volley (ricordiamo infatti la fusione con il gruppo sportivo Angelo Costa). In tutto però i trofei alzati dai romagnoli sono stati solo due e uno solo all’attuale denominazione: l'ultimo trionfo risale alla stagione 1996-1997 quando i romagnoli batterono i turchi del Netas Istanbul. Dall’altra parte ecco che l’Olympiacos non ha mai preso parte alla fase finale di questo tipo di competizione e l’ultimo trofeo alzato in Europa risale al 2004-2005 quando i greci batterono gli olandesi dell’Ortec trionfano nella Cev Cup. Insomma dando un occhio al palmares vediamo bene che sia Olympiacos che Ravenna hanno fretta e voglia di vincere qualcosa di importante dopo anni di digiuno: tutto è pronto e ognuno dei due club ha tutte le carte per poter alzare oggi l’ambita coppa. Il pronostico è impossibile e quando accaduto all’andata potrebbe non risultare affatto decisivo: solo il campo ci dirà il verdetto.

