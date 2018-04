PAGELLE/ Real Madrid-Juventus: i voti della partita (Champions League ritorno quarti - primo tempo)

Le pagelle di Real Madrid Juventus: i voti della partita che si è giocata al Santiago Bernabeu, i giudizi ai protagonisti della sfida valida per il ritorno dei quarti di Champions League

11 aprile 2018 Stefano Belli

Pagelle Real Madrid Juventus, Champions League (Foto LaPresse)

Al Santiago Bernabeu è in corso il match valevole per il ritorno dei quarti di Champions League 2017-18 tra Real Madrid e Juventus, le due squadre sono andate al riposo sul punteggio di 2 a 0 in favore della squadra di Allegri: ecco i voti del primo tempo. Quella di stasera doveva essere una sorta di formalità per gli uomini di Zidane, invece i bianconeri trovano subito la via del gol con l'incornata di Mandzukic (7,5) che batte Navas (6) e gela i blancos che proprio come il Barcellona ieri sbagliano completamente l'approccio alla gara partendo troppo piano, forse convinti di avere già più di un piede in semifinale. Se non altro Cristiano Ronaldo (6) e compagni creano qualche apprensione a Buffon (6,5) che in un paio di occasioni deve guadagnarsi la paga con gli interventi su Isco (6,5) e Cristiano Ronaldo. A otto minuti dall'intervallo la vecchia Signora raddoppia ancora con Mandzukic che con un altro colpo di testa gonfia la rete e riapre definitivamente la qualificazione. Ora sì che la Juve ci crede nell'impresa, dopo quella compiuta dalla Roma ieri sera... Anche la fortuna sembra dalla parte dei campioni d'Italia, come dimostra la traversa scheggiata da Varane (6) nel recupero.

VOTO REAL MADRID 5 - Il gol a freddo fa vacillare i blancos che recriminano per la traversa di Varane e un paio di occasioni sotto porta non sfruttate a dovere.

MIGLIORE REAL MADRID: ISCO 6,5 - Un autentico diavolo dispettoso nella trequarti della Juve, i difensori bianconeri faticano a prendergli le misure.

PEGGIORE REAL MADRID: CASEMIRO 5 - Da un suo errore di distrazione nasce l'azione che porterà al primo gol di Mandzukic.

VOTO JUVENTUS 8 - Se i bianconeri avessero giocato così bene anche una settimana fa a Torino ora sarebbero loro i favoriti per il passaggio del turno.

MIGLIORE JUVENTUS: MANDZUKIC 7,5 - Non solo segna i due gol che hanno riaperto la qualificazione ma dà una grossa mano ai suoi anche in fase difensiva.

PEGGIORE JUVENTUS: LICHTSTEINER 6- - Ogni volta che deve fronteggiare Cristiano Ronaldo per lui sono dolori, l'assist per la doppietta di Mandzukic gli vale almeno mezzo punto in più. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.