Probabili formazioni/ Bayern Siviglia: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Bayern Siviglia: quote, le ultime novità live su moduli e titolari, le scelte di Heynckes e Montella per la partita di Champions League

11 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Bayern Monaco Siviglia (Foto LaPresse)

Bayern Monaco Siviglia si gioca alle ore 20.45: le due formazioni scenderanno in campo per il ritorno dei quarti di Champions League partendo dal colpaccio per 1-2 dei tedeschi in Spagna, dunque il Bayern appare certamente favorito sul Siviglia di Vincenzo Montella. Stagione di nuovo eccellente per i bavaresi, che hanno già vinto matematicamente la Bundesliga: in Champions League fino a dove riusciranno a spingersi? Per indagare meglio sulla partita di stasera, adesso andiamo a leggere le ultime notizie sulle probabili formazioni di Bayern Monaco Siviglia, dando anche uno sguardo alle quote.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole ai padroni di casa per Bayern Monaco Siviglia: diamo uno sguardo alle quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai per avere un’idea più precisa. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Bayern infatti pagherebbe 1,23 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria esterna del Siviglia, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 12,00 per chi osasse puntare sugli spagnoli. Quota intermedia ma comunque molto interessante infine per il pareggio: il segno X è proposto a 6,75.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO SIVIGLIA

LE MOSSE DI HEYNCKES

Jupp Heynckes è vicino alla semifinale, ma deve tenere conto nello stilare la formazione del Bayern delle condizioni fisiche di Vidal e Alaba dovrebbero dare forfait, ed inoltre della presenza di sei giocatori sotto diffida, che dunque potrebbero essere a rischio per l’andata delle semifinali. Sicuramente in porta ci sarà Ulreich, in difesa potremmo dare per certi anche i terzini, Kimmich a destra e Bernat a sinistra, così come Hummels nella coppia centrale che sarà completata da uno fra Jerome Boateng e Sule. A centrocampo ci attendiamo un terzetto tutto latino con Thiago Alcantara, Javi Martinez e presumibilmente James Rodriguez, che a dire il vero potrebbe essere schierato anche in attacco. Tuttavia, il tridente offensivo dovrebbe vedere in campo certamente Muller e Lewandowski, mentre per l’ultima maglia a disposizione si va verso il ballottaggio fra i due veterani del Bayern dell’epoca contemporanea, cioè Ribery e Robben.

LE SCELTE DI MONTELLA

Vincenzo Montella invece non dovrà fare troppi calcoli: il Siviglia va a caccia dell’impresa e quindi si affiderà ai suoi uomini migliori. Prezioso sarà il recupero di Banega, che in mediana formerà con N’Zonzi una coppia che potrà coniugare in modo efficace tecnica e potenza, qualità e fisicità. Per il resto le novità dovrebbero essere minime: in difesa segnaliamo il ballottaggio fra Pareja e Kjaer per affiancare Lenglet, il terzino destro sarà Jesus Navas ed Escudero agirà a sinistra. Già detto della mediana, in attacco l’assetto più probabile dovrebbe prevedere Ben Yedder prima punta, con alle sue spalle il terzetto composto da Vazquez trequartista centrale, Sarabia a destra e Muriel a sinistra, senza però sottovalutare le possibilità di Correa. Sono dunque in quattro per tre posti: vedremo quale sarà la scelta di Montella per cercare l’impresa.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO (4-3-3): 26 Ulreich; 32 Kimmich, 4 Sule, 5 Hummels, 14 Bernat; 11 J. Rodriguez, 8 J. Martinez, 6 T. Alcantara; 10 Robben, 9 Lewandowski, 25 Muller. All. Heynckes.

A disposizione: 22 Starke, 13 Rafinha, 17 Boateng, 19 Rudy, 24 Tolisso, 7 Ribery, 2 Wagner.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Neuer, Alaba, Vidal, Coman.

SIVIGLIA (4-2-3-1): 13 Soria; 16 Jesus Navas, 4 Kjaer, 5 Lenglet, 18 Escudero; 10 Banega, 15 N’Zonzi; 17 Sarabia, 22 Vazquez, 20 Muriel; 9 Ben Yedder. All. Montella.

A disposizione: 1 Sergio Rico, 21 Pareja, 12 Geis, 14 Pizarro, 24 Nolilto, 11 Correa, 99 Sandro Ramirez.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Mercado.

© Riproduzione Riservata.