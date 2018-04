Probabili formazioni/ Real Madrid Juventus: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Real Madrid Juventus: quote, le ultime novità live su moduli e titolari, le scelte di Zidane e Allegri per la partita di Champions League

11 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Real Madrid Juventus (Foto LaPresse)

Real Madrid Juventus vedrà in campo due formazioni il cui destino in questa Champions League sembra segnato dopo il colpaccio per 0-3 degli spagnoli a Torino nella partita d’andata. Per la Juventus il primo obiettivo sarà almeno provare a rendere la vita difficile a Cristiano Ronaldo e compagni, onorando le ottime partecipazioni delle ultime stagioni; sfida comunque sempre da vivere al massimo, perché al Santiago Bernabeu non sono mai amichevoli. Vediamo allora di approfondire le ultime notizie analizzando adesso più nel dettaglio le probabili formazioni di Real Madrid Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole al Real Madrid contro la Juventus già dominata all’andata, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Real Madrid infatti pagherebbe 1,60 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria esterna della Juventus, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 5,50 per chi osasse con i bianconeri. Quota intermedia ma comunque interessante infine per il pareggio: il segno X è proposto a 4,25.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVENTUS

LE MOSSE DI ZIDANE

Problemi in difesa per Zinedine Zidane, perché Sergio Ramos è squalificato e quello che sarebbe stato il suo logico sostituto, cioè Nacho Fernandez, è infortunato. Dunque al fianco di Varane potrebbe giocare Marcos Llorente, centrocampista adattabile alla retroguardia, oppure Jesus Vallejo, che è un difensore vero e proprio ma in Champions League non ha ancora mai giocato nemmeno un minuto. Keylor Navas in porta, Carvajal a destra e Marcelo a sinistra completeranno naturalmente il reparto arretrato. Nessuna novità a centrocampo, dove il Real Madrid dispone di un terzetto fenomenale: ecco dunque ancora una volta Casemiro perno centrale fra Modric e Kroos. Anche in attacco non ci attendiamo particolari sorprese, anche se l’ipotesi legata a Bale non va del tutto scartata: ipotizziamo comunque il sempre più prezioso Isco come trequartista alle spalle di Benzema e naturalmente Cristiano Ronaldo, che andrà alla caccia di altri record.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri rispetto all’andata ritrova Benatia e Pjanic, ma perde Dybala e Bentancur; di certo la Juventus non è fortunata con le squalifiche in questa sfida già tutta in salita. Assente Barzagli, ci sarà naturalmente proprio Benatia a fare coppia con Chiellini al centro della difesa mentre a destra tornerà titolare De Sciglio e sulla corsia di sinistra ci dovrebbe essere Alex Sandro. In porta Buffon, per quello che rischia di essere il suo addio alla Champions League. A centrocampo torna titolare Pjanic e dopo il riposo in campionato ci sarà anche Khedira; si va dunque finalmente verso il terzetto tipo di centrocampo per questa stagione, quello appunto con il bosniaco, il tedesco ed infine Matuidi. Davanti, c’è la possibilità che Mandzukic possa riposare: in assenza di Dybala infatti Allegri potrebbe puntare su Higuain come unica punta di peso, affiancato dalle ali Cuadrado e Douglas Costa. La scelta comunque non è ancora stata presa, dunque naturalmente non è da escludere nemmeno l’utilizzo del croato.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVENTUS: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-1-2): 1 Keylor Navas; 2 Carvajal, 18 M. Llorente, 5 Varane, 12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 22 Isco; 9 Benzema, 7 Cristiano Ronaldo. All. Zidane.

A disposizione: 13 Casilla, 19 Hakimi, 15 Theo Hernandez, 23 Kovacic, 17 Lucas Vazquez, 20 Asensio, 11 Bale.

Squalificati: Sergio Ramos.

Indisponibili: Nacho Fernandez.

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 7 Cuadrado, 9 Higuain, 11 Douglas Costa. All. Allegri.

A disposizione: 23 Szczesny, 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 17 Mandzukic.

Squalificati: Bentancur, Dybala.

Indisponibili: Barzagli.

