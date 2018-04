Probabili formazioni / Salisburgo Lazio: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Salisburgo Lazio: diretta tv e le ultime notizie sugli 11 chiamati ì in campo domani alla Red Bull arena per i quarti di Europa League. Rose senza Samassekou.

11 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Salisburgo Lazio (LaPresse)

Si giocherà domani, giovedi 12 aprile, la tanto attesa sfida di ritorno tra Salisburgo e Lazio, quarto di finale per l’Europa league 2017-2018: fischio d’inizio già programmato per le ore 21.05 alla Red Bull Arena della città austriaca. Benché la compagine biancocelesti parta avvantaggiata in questa gara del secondo torneo del continente, grazie al 4-2 firmato in casa, Inzaghi deve fare molta attenzione domani sera. La trasferta si annuncia affatto semplice per il club laziale e servirà quindi mettere in campo una grande prestazione. Ecco che però giungono buone nuove per lo stesso Inzaghi: Parolo e Radu dovrebbero infatti essere di nuovo a disposizione del tecnico, dopo gli acciacchi registrati nei giorni scorsi. L’allenatore italiano quindi avrà a disposizione una rosa quasi al completo per fronteggiare la squadra di Rose. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse per disegnare le probabili formazioni della sfida tra Salisburgo e Lazio.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita di Europa league tra Salisburgo e Lazio sarà visibile in diretta tv in esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky. Appuntamento quindi per tutti gli appassionati alle ore 21.05 ai canali Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, con diretta streaming video garantita tramite l’app Sky G, riservata però ai soli abbonati al servizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI ROSE

Sfida davvero decisiva per Marco Rose e il suo Salisburgo, il quale spera che il calore del pubblico di casa possa regalare a loro una qualificazione alle semifinali di Europa League che ha dello storico. Ecco quindi che il tecnico degli austriaci punterà sul solito 4-4-2 a punta di diamante farcito di titolari. Unica modifica la necessità di coprire la assenza annunciata per squalifica di Samassekou per somma di ammonizioni. Ecco quindi che nel solito reparto vedremo Leitgeb prendere il posto della maglia numero 8 e far quindi compagnia a Berisha: saranno ancora Haldara e Schlager a coprire le corsie più esterne del reparto. Poche novità pure in difesa: di fronte a Walke, con la fascia di capitano vedremo ancora gli stessi 4 nomi, titolari nella sfida di andata e quindi Caleta-Car Ramalho al centro con Ulmer e Lainer sull’esterno. Per l’attacco ecco che Rose non può prescindere da Dabbur, suo primo cannoniere: a fianco del bomber israeliano però entrano in ballottaggio Minamino, Guibranden e Hwang, con il primo forse favorito

LE MOSSE DI INZAGHI

In vista della partita di Europa League non sono attese poi tante novità nell’11 della Lazio, che dovrebbe scendere in campo ancora con l’3-5-1-1 in terra austriaca. Con i recuperi registrati in settimana puntiamo quindi su un ampio centrocampo a 5 che vedrà in cabina di regia Lucas Leiva ma con Parolo e Milikovic Savic al suo fianco. Toccherà al duo Lulic-Marusic occupare le corsie più esterne della mediana, chiamati ancora titolari nonostante le fatiche del doppio impegno con l’Udinese in campionato. Per la difesa poche le sorprese: Radu dovrebbe tornare da titolare e farà compagnia nel terzetto di fronte a Strakosha con De Vrij e Luis Felipe, questo di nuovo in campo dopo la sfida di Serie A di domenica. Per l’attacco della Lazio ecco i soliti nomi: Immobile non potrà mancare in campo e questa volta con lui dovrebbe esserci dal primo minuto anche Luis Alberto. Lo spagnolo era stato già titolare nella sfida di andata all’Olimpico contro il Salisburgo, ed è stato prudentemente riportato in panchina a circa metà del match con i friulani pochi giorni fa.

IL TABELLINO

SALISBURGO (4-4-2): 33 Walke; 22 Lainer, 5 Caleta-Car, 15 Ramalho, 17 Ulmer; 4 Haldara, 14 Berisha, 24 Leitgeb, 42 Schlager; 9 Dabbur, 18 Minamino. All. Rose

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 27 Luiz Felipe, 3 De Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 18 Luis Alberto; 17 Immobile. All. Inzaghi.

