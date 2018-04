Pronostico Real Madrid Juventus/ Il punto di Antonello Cuccureddu: Blancos favoriti (esclusiva)

Pronostico Real Madrid Juventus: intervista esclusiva a Antonello Cuccureddu sul match di Champions league in programma oggi a Bernabeu. Blancos strafavoriti contro la Vecchia Signora.

11 aprile 2018 INT. Antonello Cuccureddu

Pronostico Real Madrid Juventus (LaPresse)

Si accenderà stasera al Bernabeu una classica del calcio europeo: Real Madrid-Juventus è infatti prevista questa sera alle ore 20.45, quale sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dopo il 3-0 subito nel match di andata all'Allianz Stadium pare quasi un'impresa quasi impossibile per Vecchia Signora Massimiliano Allegri trovare la tanto attesa qualificazione alle semifinali. I bianconeri dovranno fare a meno anche del loro uomo più in forma, ovvero Paulo Dybala, che pur avendo firmato una bella tripletta nell'ultima prova di campionato, dovrà rimanere in tribuna perchè squalificato. Il Real Madrid invece non dovrà rinunciare a Cristiano Ronaldo: fermare il campione portoghese sarà veramente difficile questa sera. Per presentare la sfida Real Madrid-Juventus abbiamo sentito Antonello Cuccureddu: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Spero innanzitutto che sia una bella partita e la Juventus possa fare bella figura, combattere fino alla fine a differenza dell'andata. Uscire dal Bernabeu con un risultato positivo.

Pensa che il Real possa sottovalutare l'incontro? No, è un quarto di finale di Champions e il Real certamente non sottovaluterà quest'incontro. Sarà troppo importante per le merengues.

La formazione di Zidane si è però nascosta nel derby con l'Atletico. Non credo proprio, bisogna ricordare che l'Atletico Madrid è una grande squadra, non era facile confrontarsi con la formazione di Simeone.

Real a due punte con Benzema a fianco a di Cristiano Ronaldo? Hanno sempre giocato così e non dovrebbe cambiare anche stavolta. Benzema sarà punta centrale e poi giocherà a suo fianco Cristiano Ronaldo.

Cosa dovrà fare la Juventus per passare il turno? Dovrà fare l'impresa, una partita perfetta, non è facile andare a ribaltare un 3-0 in casa al Bernabeu. La Juventus ci proverà ma sarà molto difficile.

Si aspetta qualche invenzione di Allegri? In campo alla fine ci vanno i giocatori e Allegri non potrà inventarsi niente di eccezionale. Alla fine conta avere grandi calciatori per vincere.

Chi giocherà al posto di Dybala? Si potrebbe cambiare modulo tattico, la Juventus potrebbe giocare col 4-3-3, con Higuain al centro dell'attacco, Cuadrado e Douglas Costa.

Marcatura doppia per fermare Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo ormai con la difesa a zona ci va a nozze, per lui è molto più facile fare le sue giocate irresistibili, segnare.

Ha giocato contro Cruyff, chi era il più forte tra Cristiano Ronaldo e il fuoriclasse olandese? Non si possono fare paragoni, diciamo che Cristiano Ronaldo è più un attaccante, Cruyff era più un giocatore a tutto campo.

Più belle le rovesciate di Cristiano Ronaldo o quelle di Gigi Riva? Tutti e due eccezionali, veri specialisti in questo senso, straordinari, fantastici.

Come Roberto Bettega? Anche lui, era straordinario ma del resto ne ho incontrati tanti nella mia carriera di attaccanti così forti.

Il suo pronostico su quest'incontro. Il Real partirà favorito per passare il turno, è normale. La Juventus dovrà fare la partita della vita per qualificarsi.

(Franco Vittadini)

