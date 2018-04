REAL MADRID JUVENTUS, MOVIOLA/ Video Champions, rigore su Vazquez: Benatia fa fallo o prende la palla?

Moviola Real Madrid Juventus, il video del rigore di Benatia su Vazquez: è fallo o il marocchino aveva preso il pallone? Proteste veementi dei bianconeri, ma passa il Real

11 aprile 2018 - agg. 12 aprile 2018, 0.35 Fabio Belli

Buffon, addio alla Champions con espulsione? (foto LaPresse)

Finale di partita infuocato tra Real Madrid e Juventus per un rigore fischiato a seguito dell'intervento di Benatia su Vazquez. Rigore che al minuto 93 ha deciso la partita. I bianconeri erano riusciti a pareggiare la pesantissima sconfitta dell'andata, 0-3 replicato con i gol di Mandzukic (doppietta) e Matuidi. A 30'' dal 93' e dalla fine del recupero, è stato però assegnato un calcio di rigore al Real Madrid. Torre aerea di Cristiano Ronaldo che pesca Vazquez solo a centro area. Irrompe Benatia a coprire sullo spagnolo, con un intervento che vede il difensore marocchino toccare prima il pallone, e poi ostacolare l'avversario. Non ha dubbi il direttore di gara, concedendo la massima punizione, ma le proteste dei calciatori juventini sono veementi. A partire da quelle di Gigi Buffon, espulso proprio per il vigore delle sue rimostranze.

RIGORE PER FALLO DI BENATIA SU VAZQUEZ: AGNELLI SPARA A ZERO SU COLLINA

Fa sensazione vedere il totem del calcio italiano lasciare con un rosso diretto, molto probabilmente, la Champions League. Ma resta comunque da valutare l'azione che rivista, scagiona quasi totalmente Benatia. Quasi perché pur apparendo veemente il tocco del piede del marocchino sul pallone, dalle immagini non si apprezza se la spinta da dietro su Vazquez possa aver sbilanciato il giocatore che si era di fatto trovato a poter battere a rete solo davanti a Buffon. Ad ogni modo il rigore è stato trasformato da Cristiano Ronaldo e il presidente bianconero Agnelli ha sparato a zero sul designatore arbitrale europeo, Collina: "“Questi episodi contro le italiane una riflessione me la fanno fare, si vuole colpire le squadre italiane così da dire che il designatore è imparziale. Bisogna fare un corso veloce anche in Europa, la Uefa ha un problema tecnico che deve risolvere velocemente, bisogna portare il Var anche in Europa”.

