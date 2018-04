Real Madrid Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Real Madrid Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del ritorno dei quarti di Champions League (oggi 11 aprile)

11 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Real Madrid-Juventus, LaPresse

Real Madrid Juventus sarà diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver; la prestigiosa partita si gioca alle ore 20.45 di oggi, mercoledì 11 aprile, allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2017-2018. Sfida sempre affascinante, anche se realisticamente è difficile dare speranze ai tifosi della Juventus dopo la batosta incassata settimana scorsa allo Stadium, una sconfitta casalinga per 0-3 che riduce al minimo le speranze di qualificazione per gli uomini di Massimiliano Allegri, chiamati oggi a cercare un’impresa mai riuscita a nessuno fino ad oggi in Champions League. Una partita in casa del Real Madrid in ogni caso va sempre onorata e di conseguenza questo sarà il primo obiettivo della Juventus.

REAL MADRID JUVENTUS, DIRETTA LIVE

Il Real Madrid d’altronde punta tutto sulla Champions League quest’anno: se la Juventus è prima in campionato e in finale di Coppa Italia, gli uomini di Zinedine Zidane sono invece fuori dalla Coppa del Re e si sono ormai arresi anche nella Liga. Di conseguenza, la stagione del Real Madrid sarà giudicata in base alla Champions League: un nuovo trionfo naturalmente renderebbe più che positiva questa stagione, altrimenti il bilancio rischia di essere negativo. Questo è il rischio quando ti chiami Real Madrid, intanto però c’è da completare l’opera nei quarti, magari migliorando ulteriormente i numeri di Cristiano Ronaldo, finora autore di 14 gol in nove partite.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Real Madrid Juventus sarà visibile in diretta tv sia sui canali in chiaro sia sul digitale terrestre di Mediaset. La copertura sarà dunque ottima per la partita delle ore 20.45: l’appuntamento è su Canale 5 per tutti oppure su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Santiago Bernabeu anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Premium Play, che non comporta costi aggiuntivi. Per lo streaming di Canale 5 invece il punto di riferimento è il sito http://www.mediaset.it/live-streaming/.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVENTUS

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Real Madrid Juventus. Problemi in difesa per il Real Madrid: Sergio Ramos è squalificato e Nacho Fernandez - che sarebbe stato la prima opzione per sostituirlo - è infortunato. Dunque al fianco di Varane dovrebbe giocare uno fra Marcos Llorente e Jesus Vallejo. Per il resto Zinedine Zidane dovrebbe confermare la squadra che ha dominato l’andata: Kaylor Navas fra i pali, Carvajal e Marcelo terzini, il centrocampo a tre con Casemiro fra Modric e Kroos, sulla trequarti Isco alle spalle di Benzema e Cristiano Ronaldo. Massimiliano Allegri invece ritrova Benatia e Pjanic, ma perde Dybala e Bentancur; il marocchino farà coppia con Chiellini al centro della difesa davanti a Buffon, mentre a destra tornerà titolare De Sciglio con Alex Sandro che dovrebbe essere favorito a sinistra; a centrocampo torna titolare Khedira e rispetto a sabato potrebbe essere l’unica variazione, mentre rispetto all’andata naturalmente ci sarebbe il rientro di Pjanic, oltre al confermatissimo Matuidi. Davanti possiamo ipotizzare che Higuain sia titolare tra Cuadrado e Douglas Costa, anche se questo vorrebbe dire sacrificare Mandzukic.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Real Madrid e Juventus, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai che danno fiducia ai campioni d’Europa per una vittoria anche nella seconda sfida: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Real Madrid infatti pagherebbe 1,60 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria esterna della Juventus, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 5,50 per chi osasse con i bianconeri. Quota intermedia ma comunque interessante infine per il pareggio: il segno X è proposto a 4,25.

