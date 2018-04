Reggiana Mestre/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Reggiana Mestre, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Mapei Stadium si recupera per il girone B, emiliani a caccia del primo posto

11 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Reggiana Mestre, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Reggiana Mestre sarà diretta dall'arbitro Fabio Schirru, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 11 aprile, ed è una delle partite di recupero nel campionato di Serie C 2017-2018: siamo nel girone B e la giornata è la 28^, disputata regolarmente all’inizio di marzo. Al Mapei Stadium aveva vinto la neve: il maltempo che aveva colpito l’Italia aveva impedito il regolare svolgimento della partita, dunque si recupera adesso ed è una grande occasione soprattutto per i padroni di casa, che potrebbero riaprire incredibilmente il discorso legato alla promozione diretta andando a mettere pressione al Padova. Il Mestre a sua volta può blindare i playoff: vincendo a Reggio Emilia metterebbe tra sè e l’undicesima classificata (l’AlbinoLeffe) una distanza di fatto incolmabile con quattro partite che i lombardi dovrebbero giocare. Il pareggio serve molto più ai lagunari, e dunque a fare la partita dovrà essere necessariamente la Reggiana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Reggiana Mestre non sarà disponibile in diretta tv, ma come sempre sarà a disposizione il portale elevensports.it, che fornisce tutte le partite della stagione di Serie C (sia di campionato che di Coppa Italia) in mobilità e dunque accessibili in diretta streaming video: potrete pagare una quota per abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento, ricordiamo che il sito è raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo www.sportube.tv.

GLI ULTIMI RISULTATI DELLE DUE SQUADRE

Da tempo si dice che il Padova abbia più di un piede in Serie B, ma la Reggiana sta provando a cambiare le carte in tavola: con un girone di ritorno nel quale sono arrivate sette vittorie con tre pareggi, gli emiliani sono a -7 con una partita in meno e dunque potrebbero portarsi a quattro lunghezze dalla capolista. Ci saranno poi quattro turni da giocare, compresa la sfida diretta del Mapei: se la Reggiana dovesse vincerla, di fatto dovrebbe ottenere successi in tutte le altre sfide e sperare che i biancoscudati facciano un passo falso in una delle gare restanti. Difficile, ma certamente non impossibile ed è per questo che la Reggiana ha bisogno di vincere oggi. Il Mestre da neopromosso si sta comportando egregiamente: è in piena zona playoff e se dovesse vincere si porterebbe a +7 sull’undicesima classificata, praticamente archiviando la pratica anche perchè contro l’AlbinoLeffe la doppia sfida diretta è a favore e dunque basterebbe poi un pareggio in una delle partite rimaste. Siccome due di queste sono contro Fano e Santarcangelo, Mauro Zironelli può sostanzialmente dormire sonni tranquilli; tuttavia, inevitabilmente il Mestre proverà a chiudere i conti il prima possibile.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA MESTRE

Sergio Eberini schiera la Reggiana con il 4-3-3: Altinier e Cesarini, 17 gol in due, sono i giocatori più pericolosi nel tridente offensivo e Cattaneo dovrebbe avere la meglio per affiancarli, anche se Rosso dalla panchina spinge per avere una maglia dal primo minuto. Capitan Genevier sarà invece il perno centrale della manovra, con Martì Riverola e uno tra Carlini e Vignali che gli daranno una mano dalle mezzali; spazio poi a Lombardo e Panizzi che correranno sulle corsie laterali, a protezione del portiere Facchin ci saranno i centrali Crocchianti e Bastrini, che prende il posto dell’infortunato Spanò. Nel 3-4-3 del Mestre Politti, Boffelli e Gritti compongono la linea difensiva a protezione di Favaro, con Lavagnoli e Fabbri chiamati a un compito importante e faticoso come esterni che dovranno percorrere tutta la fascia. Ballottaggio Casarotto-Kirwan al centro del campo per affiancare l’esperto Zecchin, così come tra Sottovia e Neto Pereira nel ruolo di prima punta; Martignago e Beccaro dovrebbero essere i due esterni offensivi, quest’ultimo è diffidato e potrebbe essere lasciato in panchina favorendo l’inserimento di Bonaldi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico sul recupero del Mapei Stadium sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: la Reggiana parte decisamente favorita sulla carta, con il valore di 1,85 sul segno 1 che identifica la sua vittoria. Dovrete giocare il segno X per il pareggio e la quota secondo questi bookmaker è di 3,30; la possibilità del successo esterno del Mestre è accompagnata dal segno 2 e, se le cose dovessero effettivamente andare in questo modo, la vostra vincita su questa sfida del girone B di Serie C sarebbe di 4,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

