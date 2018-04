Risultati Champions League/ Diretta gol live score: Real Madrid Juventus, Bayern Siviglia (ritorno quarti)

Risultati Champions League, diretta gol live score delle partite di ritorno dei quarti. Si giocano Real Madrid Juventus, Bayern Siviglia (oggi 11 aprile)

11 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Champions League (Foto LaPresse)

La Champions League 2017-2018 oggi, mercoledì 11 aprile, ci terrà compagnia con altre due sfide di altissimo livello: alle ore 20:45 si giocano le ultime due partite di ritorno dei quarti di finale, cioè Real Madrid Juventus e Bayern Siviglia. Due sfide che vedono favorite Real Madrid e Bayern Monaco, che hanno già vinto all’andata in trasferta, costringendo dunque ora Juventus e Siviglia a cercare l’impresa rispettivamente al Santiago Bernabeu e all’Allianz Arena. Il compito più difficile toccherà proprio ai bianconeri, reduci dal pesantissimo 0-3 incassato a domicilio nell’ennesima notte da leggenda nella carriera di Cristiano Ronaldo; il Siviglia ha qualche speranza in più dovendo rimontare “solo” dall’1-2, anche se naturalmente per Vincenzo Montella non sarà facile andare a fare l’impresa in Baviera.

REAL MADRID JUVENTUS

La batosta di settimana scorsa sicuramente ha fatto male agli uomini di Massimiliano Allegri: due finali nelle ultime tre Champions League e l’eccellente tradizione della Juventus contro il Real Madrid nelle sfide su andata e ritorno facevano pensare a una sfida come minimo molto equilibrata. Così non è stato, almeno all’andata, ma adesso risulta difficile immaginare come si possa ribaltare un simile passivo al Santiago Bernabeu. La Juventus ci deve comunque provare, come minimo per uscire dalla Champions League a testa alta: sarebbe importante anche dal punto di vista psicologico. Se poi si riuscisse presto ad andare in vantaggio e mettere in bilico la situazione di superiorità del Real Madrid, potremmo vederne delle belle…

BAYERN MONACO SIVIGLIA

Il Bayern Monaco ha già vinto matematicamente il campionato tedesco e da questo momento in poi potrà pensare soprattutto alla Champions League. Altra brutta notizia per Vincenzo Montella e per il suo Siviglia, che all’andata certamente non ha sfigurato ma è uscito sconfitto dal proprio stadio, sprecando dunque il match sulla carta più favorevole di questo doppio confronto. Attenzione comunque a una squadra già capace di andare a vincere agli ottavi ad Old Trafford contro il Manchester United, di certo però finora per il Bayern il cammino è stato aiutato anche da una certa fortuna: pescare il Besiktas come prima negli ottavi dopo essere arrivato secondo nel tuo girone e poi incrociare il Siviglia ai quarti - con tutto il rispetto, ma di certo c’erano avversarie ben peggiori - fa pensare che lo squadrone bavarese, oltre ad essere forte sul campo, abbia anche un buon feeling con l’urna di Nyon…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO QUARTI

Ore 20.45

Real Madrid Juventus

Bayern Siviglia

© Riproduzione Riservata.