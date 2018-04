Roma, verso il sorteggio di Champions/ Credere nella finale è d’obbligo: lo spauracchio si chiama Real, ma...

Eusebio Di Francesco, allenatore Roma - LaPresse

La Roma sta vivendo un sogno. Ieri sera ha battuto contro ogni pronostico il Barcellona per tre reti a zero, conquistando così un posto nelle semifinali di Champions League. La squadra giallorossa entra così nel ristrettissimo club delle quattro squadre più forti d’Europa assieme al Manchester City, ed in attesa delle due gare di questa sera, Real Madrid-Juventus e Bayern Monaco-Siviglia. Ed ora bisogna crederci, come ha spiegato anche nelle scorse ore il tecnico Eusebio Di Francesco, intervistato dai microfoni di Premium Sport: «Perche' non dobbiamo credere alla finale – afferma l’ex Sassuolo - non ci dobbiamo accontentare, siamo in semifinale e perchè non dobbiamo credere di andare a Kiev. Abbiamo fatto una grande impresa, ma dobbiamo ambire sempre a qualcosa di più».

SPAURACCHIO REAL MA…

Una semifinale che intanto ha permesso alla Roma di introitare 10 milioni, euro più, euro meno. 7.5 sono garantiti dall’Uefa per l’accesso alla penultima fase della manifestazione, e i restanti derivano invece dagli incassi che si otterranno dallo stadio per la prossima partita. Se poi la Juventus dovesse uscire questa sera, grazie al market pool la Lupa potrebbe arrivare a guadagnare quasi 15 milioni di euro, visto che la fetta di introiti verrebbe spartita appunto solo dalla squadra giallorossa e non dalla Vecchia Signora. Venerdì ci saranno i sorteggi di Champions League, e il principale spauracchio, sempre che si qualifichi, sembrerebbe essere il Real Madrid. I campioni d’Europa in carica hanno battuto la Juventus tre a zero a Torino, e questa sera si giocheranno il ritorno fra le mura di casa: sia chiaro, la palla è rotonda, e il calcio non è una scienza perfetta, ma Cristiano Ronaldo & Co, hanno un mezzo piede già in semifinale.

