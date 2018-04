SINDROME DI BRUGADA/ Davide Astori, morte cardiaca improvvisa? L'esito dell'autopsia

Sindrome di Brugada, la morte cardiaca improvvisa: tra le possibili spiegazioni della morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori. Cosa accade nel corpo di chi ne è affetto?

11 aprile 2018 - agg. 11 aprile 2018, 13.46 Matteo Fantozzi

Sindrome di Brugada, Davide Astori - La Presse

Davide Astori è deceduto lo scorso 4 marzo 2018 per un arresto cardiaco nel pieno della notte, con il capitano della Fiorentina volato in cielo a soli 31 anni. Nelle ultime ore si è parlato molto della Sindrome di Brugada, un cortocircuito che improvvisamente spegne il cuore e spesso colpisce proprio i giovani. Come vi abbiamo raccontato, due giorni dopo la tragica scomparsa, il difensore della Nazionale italiana è stato sottoposto all’esame autoptico, che ha confermato il decesso avvenuto nel sonno per un arresto cardiaco “senza evidenza macroscopica, verosimilmente su base bradiaritmica”. Una morte improvvisa, che ha colpito un ragazzo che ha svolto periodicamente negli ultimi venti anni di carriera visite mediche e test fisici che non hanno evidenziato anomalie o problemi cardiologici. La Sindrome di Brugada potrebbe essere la causa del decesso in senso tecnico-scientifico, la realtà dei fatti è che un 31enne ci ha lasciati troppo presto… (Agg. Massimo Balsamo)

SINDROME DI BRUGADA

Ma cos'è la Sindrome di Brugada che potrebbe aver ucciso Davide Astori? In molti la definiscono come un cortocircuito che improvvisamente spegne il cuore e spesso colpisce proprio i giovani. Viene considerata fra le prime cause quando sopraggiunge un caso di morte improvvisa e ha voluto guardarci più a fondo Carlo Pappone dell'Irccs Policlinico San Donato che ha pubblicato un suo studio sul Journal of the American College of Cardiology. L'aritmologo è riuscito a lavorare con grande attenzione a questo caso proprio con Josep Brugada che nel 1992 con il fratello Pedro coniò il nome della malattia. A oggi si parla di 350 pazienti operati per superare questo problema con successo. Pappone ha spiegato: "Lo studio è nato da una profonda collaborazione con il professore Josep Brugada con il quale abbiamo condiviso strategie e scelte". Il direttore dell'Unità operativa di aritmologie del San Donato sottolinea come la morte improvvisa colpisce nel mondo circa 3 milioni di persone. La diagnosi si può fare con un elettrocardiogrammo che può essere effettuato in qualsiasi situazione. Pare che la patologia sia già ravvisabile fin dall'infanzia e anche in assenza di sintomi grazie a uno studio della superficie epicardica del ventricolo destro.

LA TRAGICA SCOMPARSA DI DAVIDE ASTORI IL 4 MARZO

Davide Astori è morto il 4 marzo 2018, non si è mai svegliato nel ritiro della Fiorentina che quel giorno avrebbe dovuto giocare la gara di Serie A contro l'Udinese. All'inizio si è parlato di un attacco di cuore, ma anche se l'autopsia ha parlato di bradiaritmia non c'è stata molta chiarezza sul cosa è successo all'ex calciatore della nazionale azzurra. Nonostante la tragicità dell'episodio è arrivato uno splendido messaggio dal mondo del calcio e non solo che si è stretto in un lungo e forte abbraccio per una volta a prescindere dai colori. Un dolore che a un mese dall'accaduto non può essere comunque considerato alle spalle, impossibile dimenticare in così poco tempo un ragazzo splendido che rimarrà per sempre nei cuori di chi ama questo sport e non solo. Andiamo però ad analizzare da più vicino quella che viene chiama Sindrome di Brugada che spesso è stata avvicinata al ragazzo.

