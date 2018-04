Trento Civitanova/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League, play off)

Diretta Trento Civitanova: info streaming e video e tv. Si accende oggi il ritorno dei play off a 6: Diatec e Lube si giocano un posto per la Final Four di Champions league.

11 aprile 2018 Michela Colombo

La formazione di Trento (da facebook ufficiale)

Trento Civitanova, diretta dagli arbitri Goran Gradinski e Sinisa Ovuka, è la partita in programma oggi mercoledi 11 aprile al Pala Tento: fischio d’inizio atteso per le ore 20.30 per il match di ritorno dei play off a 6 di Champions League. Le due grandi del volley italiano tornano in campo e lo fanno nel palcoscenico della massima competizione europea per club: in palio un solo posto nella final four attesa a maggio a Kazan, che verrà assegnato proprio al termine del match. La Lube potrebbe quindi averci già fatto un pensierino visto che ha trionfato nella sfida di andata settimana scorsa per 3-1 ma la Diatec non si da ancora per vinta e il ribaltone non appare certo un’ipotesi lontana. Entrambe le formazione dopo tutto arrivano in campo avendo alle spalle sia tanta stanchezza come tanta voglia di vincere e trovare traguardi importanti in stagione e un posto nelle Finali della Champions league è senza dubbio nel mirino per entrambi i club.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita di Champions League tra Trento e Civitanova sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma di Sky, che si è assicurata i diritti per le partite della coppa dove erano impegnati i club italiani. Per tutti gli appassionati quindi l’appuntamento sarà al canale Fox Sport HD, al numero 204 del telecomando con diretta streaming video del match prevista tramite l’app Sky Go, riservata ai soli abbonati al servizio.

IL CONTESTO

Di certo sono due squadre provate quelle che si presenteranno oggi al Pala Trento. Sia Trento che Civitanova infatti oltre che disputare i play off della Champions League, stanno ora vivendo un calendario ben ricco che riserva loro anche la lotta (non diretta) nelle semifinali dei play off scudetto della Serie A1. Nel contesto nazionale infatti il dispendio di energie delle due formazioni in questi giorni è tanto: Trento sta ora subendo la forza di Perugia, avanti nella serie per 2-1 mentre Lube sta conducendo con Modena per 2-1 ma la gara 3 avvenuta pochi giorni fa è stata più che faticosa. Eppure con tali impegni ancora nella testa e sulle spalle, ci attendiamo una grande prestazione oggi al Pala Trento. La squadra di Lorenzetti dopo tutto non vuole perdersi la chance di una final four di Champions league forse impensabile a inizio stagione, rincuorata dal caldo pubblico di casa. Dall’altra parte la Lube, vice campionessa del mondo, che ha molto da giocarsi ancora sul continente e non solo.

