Video/ Manchester City Liverpool (1-2): highlights e gol della partita (Champions league, quarti)

Video Manchester City Liverpool (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, valida come ritorno dei quarti di Champions League. Reds in semifinale!.

11 aprile 2018 Umberto Tessier

Il Manchester City cade in casa contro il Liverpool e dice addio alla Champions League. Eppure dopo appena 117 secondi l'ipotesi di rimonta sembra concreta: palla persa di Van Dijk, che reclama un fallo, verticalizzazione di Fernandinho, assist di Sterling, quarto gol in Champions di Gabriel Jesus. Uno a zero al secondo minuto. Per quaranta minuti non accade più nulla fino a quando un clamoroso palo di Bernardo Silva fa tremare Klopp. Al 43', su un'uscita di Karius, Sané mette in rete da due passi: Lahoz annulla per fuorigioco, ma la palla al tedesco era arrivata da Milner, decisione assurda del direttore di gara apparso decisamente fuori forma. Al rientro negli spogliatoi viene espulso Guardiola per proteste.Il Manchester City della seconda frazione sembra essersi spento all'improvviso. Al 56' Mané taglia in diagonale con la palla, supera Laporte e costringe Ederson all'uscita: la palla, toccata, resta lì, Salah salta il portiere e infila con un tocco morbido gelando il pubblico di casa e confermando gli straordinari numeri personali. Il match praticamente finisce, Firmino completa il lavoro recuperando palla su Otamendi e infilando con un preciso diagonale Ederson per la seconda volta. Il Liverpool vola in semifinale e festeggia la meritata vittoria. La compagine di Guardiola, dopo aver disputato un ottimo primo tempo, nella ripresa è calata vistosamente. Manna dal cielo per il Liverpool dei contropiedisti Salah e Manè con Firmino sempre nel vivo del gioco. Klopp si conferma avversario indigesto per Guardiola.

LE STATISTICHE

Il Liverpool supera il Manchester City in casa grazie alle reti dello scatenato Salah e Firmino, Gabriel Jesus, rete in apertura, illude la compagine guidata da Per Guardiola. Semifinale conquistata meritatamente dai reds che partivano in netto vantaggio grazie alla vittoria dell'andata per tre reti a zero. Andiamo as scoprire le statistiche della contesa per capire l'andamento dell'incontro. Sono venti a cinque i tiri totali a favore dei padroni di casa con un possesso palla nettamente a favore del Manchester City, 64% a 36%. Anche i passaggi riusciti premiano la compagine di casa, 570 a 218. Ottima invece la fase difensiva del Liverpool con 50 palloni recuperati contro i 42 dei citizen. Statistiche che quindi premiano il Manchester City, ma il risultato sul campo ha detto decisamente altro.

