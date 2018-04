Video/ Roma-Barcellona (3-0): highlights e gol della partita (Champions League, ritorno quarti)

Video Roma Barcellona (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita di Champions League che si è conclusa con la storica vittoria dei giallorossi di Di Francesco.

11 aprile 2018 Stefano Belli

Video Roma Barcellona, Champions League (Foto LaPresse)

Complimenti alla Roma per aver ribaltato l'1-4 dell'andata al Camp Nou con l'unico risultato che aveva a disposizione per passare il turno con i tre gol di scarto, ossia il 3-0 maturato al termine di una partita perfetta da parte dei giallorossi che non hanno sbagliato una virgola, umiliando e asfaltando una squadra che nel campionato spagnolo non ha ancora perso e che da diverse giornate sta aspettando la certezza aritmetica per stappare lo spumante e festeggiare l'ennesimo titolo nazionale. Eusebio Di Francesco ha compiuto un autentico capolavoro tattico, dimostrando un'intelligenza fuori dal comune: non ha dato punti di riferimento agli avversari, grazie a un robusto centrocampo a cinque ha fatto giocare la squadra con un baricentro alto tenendo i blaugrana lontani dalla trequarti giallorossa per gran parte del match. Ma soprattutto ha caricato a tal punto i giocatori che Dzeko e Kolarov hanno forse disputato la loro miglior partita stagionale (e non solo), senza dimenticare gente come De Rossi, Florenzi, Juan Jesus, Nainggolan, persino Strootman sono apparsi dei giganti al cospetto di Iniesta, Rakitic, Messi e Luis Suarez, tutti irriconoscibili. Le principali colpe della disfatta catalana vanno imputate a Ernesto Valverde, al suo primo anno sulla panchina del Barcellona: non ci vuole uno scienziato per capire che un 4-1 è sì una garanzia in vista del ritorno ma che a questi livelli basta il più piccolo calo di tensione per gettare tutto alle ortiche. Un anno fa il PSG agli ottavi vinse 4 a 0 proprio contro il Barcellona che al ritorno compì una delle grandi imprese nella storia di questo sport, con un 6 a 1 che entrò nella leggenda dall'istante in cui il pallone toccato da Sergi Roberto gonfiò la rete. L'impresa odierna della Roma ha ben poco da invidiare a quella compiuta poco più di un anno fa dai blaugrana: probabilmente neanche il più ottimista dei tifosi avrebbe pensato che saremmo giunti a un simile epilogo. Valverde, invece, toppa completamente la preparazione di questa sfida, evidentemente convinto di avere le semifinali già in tasca non trasmette ai giocatori la stessa tensione e sin dal fischio d'inizio i giocatori del Barcellona sembravano una sorta di turisti in gita premio nella Capitale d'Italia. Una gita che all'82', dopo il gol di Manolas, si è trasformata in un incubo da film horror. Regia di Eusebio Di Francesco, allenatore di una delle migliori quattro squadre d'Europa.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara è intervenuto l'eroe della serata, Kostas Manolas: "Non mi interessa entrare nella storia, la cosa importante è che la squadra abbia conquistato la semifinale contro una delle favorite d'obbligo. Abbiamo dimostrato di farci rispettare anche in Europa e questa è la cosa che conta di più. Siamo tra le prime quattro del continente, se in campionato non andiamo così forte è perché ci manca il sostegno del pubblico che stasera ci ha dato una carica incredibile, se avessimo così tanti tifosi ogni domenica saremmo in corsa anche per lo scudetto".

Le parole del capitano della Roma, Daniele De Rossi: "Per qualsiasi squadra sarebbe stato un trionfo battere il Barcellona ed eliminarlo dalla Champions League, quindi potete immaginare cosa possa rappresentare per noi questa impresa. Ora dobbiamo mantenere i piedi in terra, la semifinale dev'essere un punto di partenza e non di arrivo, il bello deve ancora arrivare. Già la partita dell'andata ci aveva detto che il Barcellona era più forte ma non così tanto e che la sfortuna si era accanita su di noi, oggi siamo stati bravissimi, il mister dal nulla ha creato una formazione perfetta, i nostri complimenti vanno a lui".

Nel dopo-gara è intervenuto anche il migliore in campo, Edin Dzeko: "La partita di oggi ci ha fatto capire che possiamo giocare alla pari anche con le migliori squadre del pianeta. Abbiamo fatto tre gol al Barcellona ma potevano essere di più, a questo punto non ci precludiamo più nulla. Non avevo mai visto i blaugrana così in difficoltà come stasera, questo ci dà una forza e una carica inimmaginabile. Il difficile sarà rimanere concentrati su due fronti, in campionato abbiamo lasciato troppi punti per strada, potevamo essere molto più in alto in classifica".

Le parole del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ai microfoni di Premium Sport: "È giusto che i ragazzi festeggino negli spogliatoi, anche perché noi ci abbiamo sempre creduto. Ho detto loro che domenica ci sarà il derby e che dobbiamo guardare sempre in avanti. Ora ci goderemo questa vittoria ma da domani torneremo a lavorare e rimboccarci le maniche pensando al campionato dove dobbiamo arrivare tra le prime quattro. Sono davvero felice per i giocatori e per i tifosi, in gare come questa è la mentalità a fare la differenza e oggi lo abbiamo dimostrato, con i tre attaccanti più vicini le nostre ripartenze sono state più efficaci. Ho introdotto un nuovo sistema di gioco ma l'aspetto fondamentale è la filosofia. Stiamo raccogliendo i frutti di un grande lavoro e la semifinale di Champions League è il giusto riconoscimento ai nostri sforzi. A questo punto non pongo più limiti, la finale di Kiev è alla nostra portata".

ROMA BARCELLONA, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA: IL VIDEO

© Riproduzione Riservata.