Viterbese Alessandria/ Streaming video e diretta Rai.tv: formazioni, quote, orario, risultato live (Coppa)

Diretta Viterbese Alessandria, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Finale di andata della Coppa Italia Serie C, si gioca allo stadio Enrico Rocchi

11 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Viterbese Alessandria, finale Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Viterbese Alessandria, che sarà diretta dal signor Daniel Amabile, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 11 aprile: allo stadio Enrico Rocchi si gioca la finale di andata della Coppa Italia Serie C 2017-2018. Anche questo ultimo atto del torneo sarà disputato in due sfide; il ritorno è previsto tra due settimane, ovviamente al Moccagatta. Curiosamente le due squadre che si giocano il titolo si sono incrociate in campionato sabato, su questo stesso campo: sarà dunque un appassionante ritrovo che vale un trofeo, anche se per entrambe l’obiettivo principale in questo momento della stagione è la qualificazione ai playoff (fatta per entrambe, più o meno) e poi la possibilità di giocarsi le proprie carte per la promozione in Serie B. Ad ogni modo nessuna delle due snobberà l’impegno, anche perchè vincere la Coppa Italia significa saltare il primo turno della post season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Viterbese Alessandria sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione di stato, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: potrete seguire questa sfida su Rai Sport oppure su Rai Sport + e, ovviamente, anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it. Come sempre poi sarà a disposizione il portale elevensports.it, che fornisce tutte le partite della stagione di Serie C in mobilità: potrete pagare una quota per abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento, ricordiamo che il sito è raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo www.sportube.tv.

I RISULTATI DELLE DUE SQUADRE

Sabato è finita 1-1: secondo pareggio consecutivo e quinto nelle ultime sette per l’Alessandria, che ha prolungato a 17 la sua striscia di imbattibilità ma ha rallentato il passo, allontanandosi dalla possibilità di mettere le mani sul quarto posto in campionato. Come detto potrebbe contare poco se arrivasse la vittoria della Coppa Italia; a tale proposito, dobbiamo dire che unendo i risultati di questo torneo i piemontesi non perdono dal 24 novembre e hanno 22 gare senza sconfitte, una serie decisamente lunga che però potrebbe anche portare a poco, visto che al momento attuale i grigi non partono favoriti per la promozione. Lo scotto per il fallimento dello scorso anno è comunque stato superato, e ora si guarda con fiducia al futuro prossimo; lo fa anche la Viterbese, che dopo la stagione fantastica da neopromossa si è guadagnata un altro viaggio ai playoff e potrebbe mettere le mani sulla Coppa Italia. I laziali hanno vinto solo una partita nelle ultime nove: avrebbero potuto attaccare il primo posto del Livorno a conti fatti, ma non sono riusciti a fare il salto di qualità quando più sarebbe servito. Tuttavia, la striscia di sette vittorie e quattro pareggi centrata tra novembre e febbraio ha consentito ai gialloblu di posizionarsi in alta quota, con la possibilità di attaccare eventualmente anche il terzo posto del Pisa (ma sarà difficile).

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE ALESSANDRIA

La Viterbese perde il portiere Pini per squalifica: giocherà Iannarilli, con una difesa nella quale Atanasov si posiziona al centro tra capitan Sini e Rinaldi. Il centrocampo è a cinque: ovviamente i due laterali si preoccuperanno anche di gestire la fase difensiva e saranno Peverelli e Ansoumana Sané, a fare il playmaker in mezzo al campo è destinato Di Paolantonio con Cenciarelli e Benedetti che si posizioneranno sulle mezzali, attenzione a Calderini che ha timbrato il gol della qualificazione nella semifinale di ritorno e potrebbe avere spazio sulla sinistra, per una formazione più offensiva. Davanti dovrebbero giocare Claudio De Sousa e Ngissah. Nell’Alessandria tanti giocatori sono da valutare: mancherà Cazzola, in difesa possibile forfait di Giosa e Blanchard e anche Bellazzini non dovrebbe farcela. Michele Marcolini dovrebbe giocarsela con il 4-3-3: davanti al portiere Vannucchi spazio a Felice Piccolo e uno tra Sciacca e Lovric, mentre Celjak e Barlocco saranno i due laterali. Davanti alla difesa Gazzi fa il perno centrale con Emanuele Gatto e Nicco da interni; nel tridente offensivo Fischnaller potrebbe fare la prima punta tra Pablo Gonzalez e Sestu, in alternativa dentro Marconi o Chinellato al centro del reparto con il bolzanino schierato a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che l’andata della finale di Coppa Italia Serie C è in grande equilibrio, almeno sulla carta: infatti il segno 1 per la vittoria della Viterbese e il segno 2, che identifica il successo esterno dell’Alessandria, hanno quote molto simili. Vale a dire 2,50 e 2,75 volte la puntata: questo ovviamente lascia intendere che sia davvero difficile stabilire quale delle due squadre sarà in grado di prendersi la vittoria. Naturalmente si può scommettere anche sul pareggio, identificato dal segno X e che lascerebbe tutto il discorso aperto in vista della partita di ritorno: in questo caso il vostro guadagno sulla partita del Rocchi sarebbe di 3,10 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

