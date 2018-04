Ancona, pugni all'arbitro/ Squalificato per 3 anni: Mihai Coman perde la testa e attacca il direttore di gara

Ancona, pugni all'arbitro: squalificato per tre anni. Mihai Coman perde la testa e attacca il direttore di gara durante un derby in la terza categoria tra Piano San Lazzaro e L'Aquila.

12 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Ancona, pugni all'arbitro

La squalifica a Mihai Coman fa sicuramente parlare, ma è più che meritata anche perché il calciatore è sembrato tutt'altro che pentito dopo il match. Questi infatti ha sottolineato, come riportato dal portale di Msn, che aveva sbagliato ma poi ha cercato anche delle giusticazioni: "Ho fatto una cavolata. Certe cose non dovrebbero davvero mai accadere. Ho esagerato. Ogni settimana però arriva l'arbitro di turno che pensa di essere infallibile e ti rovina il campionato. Troppi errori davvero non mi diverto più". Non è la prima volta purtroppo che assistiamo ad atti del genere nelle categorie inferiori dove purtroppo spesso arbitri molto giovani, Christian Guarino ha 18 anni, vengono letteralmente aggrediti solo per aver preso una decisione giusta o sbagliata che sia. La soluzione, ammesso ci sia un errore, non è quella di mettere le mani addosso a un direttore di gara, ma magari protestando facendo valere le proprie ragioni sempre con educazione e soprattutto mai tirando in ballo la violenza.

SQUALIFICA DI 3 ANNI

È arrivata una squalifica di tre anni per Mihai Coman. Fa scalpore il gesto compiuto dall'attaccante de L'Aquila che ha colpito con un pugno un arbitro durante il derby contro il Piano San Lazzaro. La partita si disputava per la Terza Categoria allo Stadio Dorico. È stato squalificato fino all'11 aprile del 2021 e gli sono stati inflitti 1000 euro di multa. La giustizia sportiva ha deciso di assegnare la vittoria a tavolino per 3-0 al Piano San Lazzaro. L'arbitro in questione si chiama Christian Guarino e ha 18 anni. L'evento è accaduto al minuto 27 della seconda frazione di gioco sull'1-1 e ciò che ha fatto scatenare Mihai Coman è stato un cartellino rosso che l'arbitro gli aveva alzato davanti al viso. Questi protestava per un calcio d'angolo che secondo lui non era stato concesso. Di sicuro una situazione surreale alla quale non avremo voluto assistere e che rappresenta l'ennesimo scempio che si vede nei confronti di un arbitro giovanissimo.

