Cska Mosca Arsenal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cska Mosca Arsenal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I Gunners vedono la semifinale di Europa League: all'andata hanno vinto 4-1

12 aprile 2018 Claudio Franceschini

Cska Mosca Arsenal sarà diretta dal tedesco Felix Zwayer; alle ore 21:05 - italiane - di giovedì 12 aprile le due squadre scendono in campo per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2017-2018. La doppia sfida appare segnata: una settimana fa l’Arsenal di Arsène Wenger ha vinto 4-1 all’Emirates, e dunque per passare il turno il Cska avrebbe bisogno di vincere almeno 3-0. Viste le premesse e il valore delle due squadre in campo, succederà difficilmente; mai dire mai comunque, perchè la partita resta ancora tutta da giocare e abbiamo imparato nel corso degli anni che la squadra inglese può essere soggetta a serate nelle quali gira poco o niente. Il Cska insomma ha il dovere di provarci, poi si vedrà alla fine della partita se avrà eventualmente centrato l’obiettivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cska Mosca Arsenal verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente per gli abbonati al satellite: appuntamento dunque sul canale Sky Calcio 4 (codice d’acquisto 415476 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio) con la consueta possibilità di attivare l’applicazione Sky Go, per la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Su Sky Sport Mix inoltre va in onda Diretta Gol Europa League, il programma che fornisce in tempo reale tutte le reti e le fasi salienti delle partite che si giocano in contemporanea, per essere informati costantemente sull’esito dell’intera serata.

I RISULTATI DELLE DUE SQUADRE

Ormai tagliato fuori dalla corsa ai primi quattro posti in Premier League, per la seconda volta consecutiva l’Arsenal non sarà nella Top 4 del campionato ma a differenza dello scorso anno può ancora entrare in Champions League. Per farlo, dovrà necessariamente vincere l’Europa League: se fosse così l’Inghilterra avrebbe nuovamente cinque squadre nella principale competizione europea. Un Arsenal che ha dimostrato di volersela giocare davvero: escluso dalla Champions per la prima volta dopo 19 partecipazioni consecutive, ha onorato il torneo andando incontro a solo due sconfitte in 11 partite, ha eliminato il Milan e adesso è vicino a far fuori anche il Cska Mosca. Peccato che in campionato le cose non stiano andando benissimo, ma la squadra sta dimostrando di poter tornare grande con l’inserimento di qualche giovane di valore, anche se bisognerà chiarire quale sarà il progetto futuro e se coinvolgerà ancora Wenger. Il Cska Mosca ha lottato fino all’ultimo per superare il girone di Champions League ma è stato beffato dalla sconfitta subita in rimonta contro il Manchester United; “retrocesso”, ha fatto fuori la Stella Rossa segnando un solo gol e poi ha centrato il capolavoro vincendo a Lione contro la semifinalista della passata edizione. Adesso però le cose si fanno difficili: vincere 3-0 appare complicato anche perchè ai russi non è mai riuscito in Europa quest’anno, e soltanto due volte in campionato è arrivato un risultato che questa sera sarebbe utile per passare il turno.

PROBABILI FORMAZIONI CSKA MOSCA ARSENAL

Per ribaltare la situazione, Viktor Goncharenko dovrebbe comunque affidarsi alla solita squadra: 3-5-2 con Akinfeev in porta, i fratelli Berezutski e Ignashevich ancora a presidiare la difesa dopo oltre 10 anni di onorato servizio. Kuchaev e Schennikov saranno sulle corsie, Natcho da playmaker con la qualità di Golovin e soprattutto Dzagoev a cercare di aumentare la pericolosità offensiva. Musa sarà la prima punta, tra Wernbloom (centrocampista centrale di ruolo, adattato ad attaccante) e Zhamaletdinov sarà testa a testa. Arsenal con il 4-3-3, da valutare se Wenger farà qualche cambio: in porta comunque Cech (Ospina rischia di saltare anche l’andata della semifinale), Chambers potrebbe giocare al posto di Mustafi in difesa, con la conferma di Bellerin e Koscielny e il ballottaggio a sinistra tra Nacho Monreal e Kolasinac. In mediana potrebbe riposare uno tra Ramsey e Wilshere (pronto Elneny) con la conferma di Granit Xhaka da regista, Iwobi è pronto a fare rifiatare Ozil o Mkhitaryan mentre Welbeck potrebbe essere schierato al posto di Lacazette, che però è rientrato da un lungo stop e dunque ha bisogno di mettere minuti nelle gambe (all’andata ha fatto doppietta).

QUOTE E PRONOSTICO

A essere favorito per questa partita è chiaramente l’Arsenal, nonostante il fattore campo: secondo l’agenzia di scommesse Snai, che ha previsto le quote per questa sera, il segno 2 che identifica la vittoria dei Gunners vale infatti 2,00 contro il 3,65 posto sul segno 1 per l’affermazione interna del Cska Mosca. Potrete giocare anche il pareggio, identificato dal segno X: ad andare in semifinale di Europa League sarebbe comunque la squadra inglese, la vincita in questo caso per voi sarebbe di 3,65 volte la cifra messa sul piatto, dunque giocare questa eventualità o il successo della formazione russa sarà identico.

