Daspo urbano, cos'è? Il primo a Torino/ 6 mesi di interdizione per un 44enne che importunava i passeggeri

Daspo Urbano a Torino

E’ stato emesso il primo Daspo Urbano in quel di Torino. A farne le spese, un cittadino italiano di anni 44, che importunava i passeggeri della stagione ferroviaria di Porta Nuova. Come scrive l’agenzia di stampa Ansa, il personaggio in oggetto, con precedenti penali, chiedeva insistentemente con atteggiamento molesto e scontroso, delle piccole somme di denaro, mentre gli stessi acquistavano i tagliandi alle biglietterie automatiche. Inoltre, importunava le persone nell’atrio della stazione, insultandoli o appunto ostacolandoli mentre acquistavano i biglietti per il treno. Il Questore di Torino, Francesco Messina, ha quindi emesso nei confronti del delinquente il provvedimento di divieto di accesso, appunto, il Daspo urbano.

ERA GIA’ STATO SANZIONATO DUE VOLTE

Per i prossimi sei mesi il 44enne non potrà entrare nella stazione ferroviaria di Porta Nuova, inoltre, lo stesso è stato allontanato dalla polizia ferroviaria, e non potrà avvicinarsi nelle zone in cui sono stati commessi i fatti illeciti, nelle prossime 48 ore. Il Daspo è giunto dopo che lo stesso personaggio era già stato sanzionato amministrativamente il 14 e 22 marzo scorsi dalla polizia ferroviaria, proprio per gli stessi atteggiamenti molesti che hanno quindi portato al divieto di accesso. La normativa in materia di sicurezza urbana prevede una multa a chi impedisce l’accesso e la fruizione della stazione, quindi l’allontanamento di 48 ore, e se necessario, anche il daspo per una durata massima di 6 mesi. Il Questore Messina ha applicato alla lettera il regolamento, ritenendo che «le reiterate condotte dell'uomo ed i suoi precedenti costituiscano indubbio pericolo e minaccia per la sicurezza pubblica e siano idonei a favorire l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità».

