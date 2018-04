Del Piero contro Buffon/ “Non capisco le parole sull’arbitro”: Alex ricoperto di insulti dagli juventini

Alessandro Del Piero - Instagram

Polemiche e dibattiti dopo le dichiarazioni furenti di Gigi Buffon, nel dopo partita di Real Madrid-Juventus. L’estremo difensore bianconero ha accusato senza troppi giri di parole l’arbitro del match di ieri sera, Michael Oliver, per il rigore consesso alle Merengues al 93esimo minuto di gioco: «E’ un animale, ha la spazzatura nel cuore, è inadeguato e non dovrebbe arbitrare queste partite». Questo in sintesi il pensiero di Gigi, che è stato condiviso da molti, ma che invece altrettanti hanno condannato. Fra questi anche un grandissimo della Juventus come Alessandro Del Piero. Il Pinturicchio è intervenuto in queste ore, e durante la trasmissione di Sky Sport, L’originale, ha espresso tutto il proprio dissenso.

“DEL PIERO DOVREBBE STARE ZITTO!”

«Quando ha parlato dell'arbitro ho fatto fatica a comprenderlo – le parole dell’ex numero 10 juventino - io non capisco perché si debba fare tanto riferimento alla partita d'andata. Non ho capito quel passaggio lì e credo che fondamentalmente sull'arbitro dirà delle cose diverse da quelle che ha detto tra qualche giorno». Secondo Del Piero, quindi, le parole di Buffon sono state dettate più dal nervosismo, dall’espulsione, dal fatto di aver sfiorato l’impresa, che da altro, ed è probabile che nel giro di poche ore lo stesso portiere possa tornare sui suoi passi. Resta il fatto che le dichiarazioni del Pinturicchio hanno causato l’ira di molti tifosi juventini, come ad esempio Amelio, che su Twitter scrive: «Non può capire e permettersi di giudicare Buffon e compagni. Torni alla Juve e poi vediamo se riesce a controllarsi. Facile fare il politically correct col c**o degli altri poltronista televisivo». Roberto dice invece di essere allibito, mentre Roy afferma che «Del Piero questa se la poteva risparmiare non mi sembrava il momento di fare il fenomeno!».

