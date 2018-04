Juventus, Buffon/ Video, “Il rigore era stra-dubbio, l’arbitro è un animale, ha l’immondizia nel cuore”

E’ una furia Gigi Buffon al triplice fischio finale di Real Madrid-Juventus. L’estremo difensore bianconero si è presentato ai microfoni di Mediaset Premium in giacca, dopo essere finito anzitempo sotto la doccia per l’espulsione al 93esimo minuto di gioco. Il capitano bianconero si è scagliato contro il direttore di gara, il 33enne inglese Michael Oliver, per via del calcio di rigore concesso, un penalty decisamente dubbio. «L'arbitro ha avuto un abbaglio, lo accetto – le parole del portierone juventino - non accetto che un professionista che arbitra una gara simile con due squadre simili non abbia personalità, coraggio e capacità di essere sereno e tranquillo». Secondo Buffon l’arbitro non ha visto la gara di andata, rovinando il tutto concedendo quindi un rigore dopo una gara memorabile ed… «espellendo uno mai espulso per proteste alla mia ultima gara non esiste. Sei un animale. Non esiste, 18 eroi hanno fatto qualcosa di epico».

Quindi il numero uno della Juventus ha proseguito la sua disamina, rincarando ancora di più la dose: «Al posto del cuore hai un bidone dell’immondizia. Se non hai la personalità allora stai in tribuna mangi le patatine, non puoi rovinare un’impresa epica che hai a certi livelli. Quando anche io non sono adeguato mi metto da parte, se non sei adeguato ti metti da parte». Una Juventus che ha quindi sfiorato l’impresa, rimanendo in corsa fino a 30 secondi dai tempi supplementari, e venendo poi eliminata per via di un calcio di rigore che anche il Var, forse, non avrebbe risolto. Chi lo sa, magari anche senza penalty la Juventus sarebbe stata eliminata, o forse, avrebbe raggiunto la sua terza semifinale di Champions League in quattro anni... Se vi siete persi l’intervista di Buffon a Mediaset Premium, cliccate qui per rivederla.

