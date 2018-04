Lazio si qualifica in semifinale se.../ Europa League, risultati utili con il Salisburgo per passare il turno

La Lazio cerca di qualificarsi alla semifinale di Europa League: contro il Salisburgo parte dal 4-2 ottenuto allo stadio Olimpico e dunque è tecnicamente vicina a centrare l'obiettivo

12 aprile 2018 Claudio Franceschini

La Lazio cerca la qualificazione alla semifinale di Europa League (Foto LaPresse)

La Lazio va a caccia della qualificazione alla semifinale di Europa League: alle ore 21:05 di giovedì 12 aprile è di scena allo Stadion Wals-Siezenheim e incrocia il Salisburgo nel ritorno dei quarti. La missione non si annuncia impossibile: all’andata, una settimana fa, i biancocelesti hanno vinto 4-2. Questo naturalmente significa che i biancocelesti hanno a disposizione due risultati su tre: con la vittoria o il pareggio saranno qualificati. E’ il Salisburgo a dover vincere per forza di cose, ma dovrà farlo con un certo tipo di risultato: cosa che va ancora una volta in favore di una Lazio che sarebbe in semifinale di Europa League anche contenendo la vittoria ad una sola rete di scarto. Infatti, il regolamento Uefa stabilisce che a parità di risultato secco (in questo caso una vittoria per parte) faccia fede la differenza reti; dunque se la Lazio dovesse perdere subendo una sola rete di margine passerebbe il turno. Il caso per il quale i biancocelesti sarebbero eliminati dall’Europa League è, come risultato minimo, una sconfitta con due gol di margine: 2-0 o 3-1, perchè le reti in trasferta valgono doppio e il Salisburgo farebbe pesare le due marcature trovate all’Olimpico. Allo stesso modo ovviamente un 5-3 o un 6-4 austriaco qualificherebbero la Lazio; dai tre gol di scarto in avanti non si conterebbero più i gol in trasferta, e dunque con qualunque punteggio la squadra di Simone Inzaghi sarebbe eliminata.

LAZIO SI QUALIFICA SE... I RISULTATI UTILI PER PASSARE IL TURNO CON IL SALISBURGO

In questa Europa League la Lazio ha perso solo due partite, consecutive anche se tra una e l’altra sono passati oltre due mesi: prima il 2-3 sul campo dello Zulte Waregem nell’ultima del girone, poi lo 0-1 di Bucarest nell’andata dei sedicesimi. Ko che sono risultati ininfluenti, perchè i biancocelesti erano certi del primo posto nel girone dopo aver battuto due volte il Nizza e, a febbraio, contro lo Steaua è arrivato il ribaltone con uno squillante 5-1. Poi, la Lazio è andata a vincere 2-0 a Kiev contro la Dinamo, dopo aver pareggiato 2-2 a Roma; il 4-2 sul Salisburgo di una settimana fa è stato il settimo risultato positivo in questa Europa League, a fronte di due pareggi e appunto due sconfitte. Una Lazio che dunque è molto vicina alla semifinale: il Salisburgo tra le mura amiche ha vinto tre volte con due pareggi, ha perso soltanto una volta in questo torneo (appunto all’Olimpico) ma soltanto in una occasione è riuscito a centrare un risultato che sarebbe utile, a fine novembre nel 3-0 contro il Vitoria Guimaraes. Una squadra che segna tantissimo in Austria (61 reti in 29 partite) ma che in Europa fa più fatica, avendo realizzato 15 gol in 11 gare. La media fa poco più di un gol: non basta per qualificarsi alla semifinale, anche se questo non vuol dire che i biancocelesti debbano sottovalutare l’impegno del Wals-Siezenheim.

