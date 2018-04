Marsiglia Lipsia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Marsiglia Lipsia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Vélodrome Rudi Garcia deve ribaltare la sconfitta subita una settimana fa

12 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lipsia Marsiglia, Europa League ritorno quarti (Foto LaPresse)

Marsiglia Lipsia, partita che verrà diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers, si gioca alle ore 21:05 di giovedì 12 aprile: al Vélodrome ritorno dei quarti di finale di Europa League 2017-2018. Rudi Garcia prova a ribaltare la sconfitta dell’andata: ha perso 1-0 in Germania, questo significa che avrà bisogno di segnare almeno due gol senza subirne per passare il turno e regalarsi una semifinale che aveva già provato a prendersi ai tempi della Roma, senza però riuscirci. Il Lipsia, una delle squadre arrivate dalla Champions League, ha dimostrato di non essere una semplice meteora ma anzi si è guadagnata in pieno il diritto a essere a questo punto del torneo, e adesso è favorito per qualificarsi alla semifinale. In ogni caso questa è forse la sfida più in equilibrio nel programma dei quarti: sarà davvero interessante vedere come andranno le cose.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Marsiglia Lipsia sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sul satellite a pagamento: nello specifico gli abbonati potranno andare su Sky Sport 3 o Sky Calcio 2 (qui con codice d’acquisto 415487) oppure rivolgersi a dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video. Su Sky Sport Mix e Sky Super Calcio andrà invece in onda Diretta Gol Europa League, il programma che in tempo reale fornisce i gol e le azioni salienti di tutte le partite che si giocano in contemporanea, vale a dire l’intero programma del ritorno dei quarti di finale.

I RISULTATI PRECEDENTI

Il Marsiglia ha praticamente sempre vinto nelle partite casalinghe di Europa League: lo ha fatto quattro volte su cinque, l’unica volta in cui ha mancato il successo è stato curiosamente contro l’altra squadra Red Bull (il Salisburgo) nella fase a gironi. Poi sempre successi, e solo in un caso (il 2-1 al Vitoria Guimaraes) un risultato che non sarebbe utile a qualificarsi. L’effetto Vélodrome dunque può essere importante per i francesi, insieme all’esperienza di alcuni giocatori; è anche vero che in Ligue 1 la squadra non vince in casa dal 18 febbraio e da allora ha collezionato due pareggi e la sconfitta contro il Lione, che ha allontanato anche la possibilità di prendersi il secondo posto. A questo proposito soffre anche il Lipsia, reduce dal pesante 1-4 interno contro il Bayer Leverkusen: risultato che ha fatto scivolare la squadra al sesto posto in Bundesliga, ma ancora a -2 dalla quarta piazza che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Si giocherà tutto sul filo del rasoio; dopo aver eliminato Napoli e Zenit San Pietroburgo i tedeschi vanno a caccia del colpo grosso contro un’altra blasonata realtà del calcio europeo, arrivare alla semifinale di Europa League sarebbe un’ottima cosa per il processo di crescita della squadra.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA LIPSIA

Il Marsiglia potrebbe essere in campo ancora con il 3-4-3: senza Thauvin, ancora ai box, saranno Payet e Ocampos a completare il tridente offensivo affiancando Mitroglou che giocherà da prima punta. Bouna Sarr e Amavi agiranno in qualità di laterali a centrocampo, con Anguissa e Sanson schierati da centrocampisti centrali a protezione della linea difensiva con Sakai, Boubacar Kamara e Luiz Gustavo che, avanzando in mediana, potrebbe ripristinare un più classico 4-3-3 a partita in corso. Lipsia con il consueto 4-4-2 nel quale Forsberg e Bruma sono favoriti su Sabitzer per giocare come esterni in mediana; al centro dello schieramento conferma per Naby Keita e capitan Demme, Laimer e Klostermann saranno i terzini a proteggere e aiutare i due centrali Upamecano e Ibrahima Konaté, che giocheranno davanti a Gulacsi. Davanti sicura la presenza di Timo Werner che ha deciso la partita di andata, al suo fianco giocherà uno tra Augustin e Yussuf Poulsen.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, l’Olympique Marsiglia è favorito per questa partita ma il Lipsia si difende e, anzi, non parte battuto: la quota per il segno 1 che identifica la vittoria della squadra francese vale infatti 2,25 contro il 3,05 che accompagna il segno 2 per l’affermazione esterna della formazione tedesca. Con il pareggio il Lipsia sarebbe qualificato alla semifinale e voi, giocando il segno X, andreste a guadagnare 3,55 volte la cifra che avrete deciso di investire su questo ritorno dei quarti di finale di Europa League.

