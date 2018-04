Michael Oliver, chi è l’arbitro di Real Madrid-Juventus/ Perchè Buffon è infuriato con lui sul rigore

Michael Oliver, chi è l’arbitro di Real Madrid-Juventus: perchè Buffon è infuriato con lui sul rigore. Il penalty concesso ha fatto andare su tutte le furie l’estremo difensore

Michael Oliver è in questo momento la persona più odiata, calcisticamente parlando, dai tifosi della Juventus. Si tratta dell’arbitro che ieri sera ha diretto il big match dello stadio Santiago Bernabeu fra i padroni di casa del Real Madrid e i bianconeri. E’ stato lui a concedere il calcio di rigore al 93esimo minuto di gioco, a 30 secondi dal fischio finale che avrebbe mandato le due squadre ai tempi supplementari, con tutto ciò che poi sarebbe successo. Nessuno ha la certezza che alla fine sarebbe passata la Vecchia Signora, sia chiaro, ma è logico che nei 30 minuti successivi la squadra di Allegri se la sarebbe potuta giocare a viso aperto con le Merengues. Partiamo dall’assunto che l’arbitro britannico, originario di Ashington, è giovanissimo, essendo un classe 1985 (33 anni compiuti lo scorso febbraio): giusto per capire, è più giovane di diversi giocatori in campo ieri sera, a cominciare da Gigi Buffon, quello che più si è infuriato per il calcio di rigore assegnato.

IL RIGORE C’ERA O NO?

Ma il rigore c’era o non c’era? Difficile dare una risposta a questa domanda, e come sottolineato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, anche il Var non avrebbe sciolto i dubbi. Anche per questo motivo, sottolinea la Rosa, Oliver non avrebbe dovuto fischiare, perché, come si suol dire in questi casi, nel dubbio bisogna lasciar correre, ancor di più tenendo conto che il tiro dagli undici metri concesso per fallo di Benatia su Vazquez ha decretato il passaggio del turno del Real Madrid e la conseguente eliminazione della Juventus. E’ vero, il difensore bianconero sembra toccare leggermente il calciatore avversario, ma il contatto non è così evidente, e l’arbitro non sarebbe dovuto intervenire. La decisione, come dicevamo, ha scatenato le ire degli juventini in campo, a cominciare da Buffon, poi espulso per le proteste troppo veementi. Anche in questa occasione la decisione è sembrata troppo eccessiva, e si è evidenziata ancora una volta l’immaturità dello stesso Oliver.

