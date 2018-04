Mino Taveri, banconote ed espulsione dalla tribuna stampa/ Video, giornalista Mediaset cacciato dagli steward

Mino Taveri, banconote ed espulsione dalla tribuna stampa. Video, giornalista Mediaset cacciato dagli steward dopo aver "offerto" 50 euro ai tifosi del Real Madrid come protesta

Curioso siparietto accaduto ieri sera al Santiago Bernabeu, in occasione della sfida di Champions League fra il Real Madrid e la Juventus. Dopo il calcio di rigore fischiato per contatto di Benatia su Vazquez dall’arbitro Oliver, anche in tribuna stampa è scoppiato il finimondo. Il noto giornalista Mediaset, Mino Taveri, da anni volto della televisione di Silvio Berlusconi, ha sbottato, “offrendo” dei soldi ai tifosi spagnoli che lo contornavano: Taveri ha così tirato fuori dalla tasca una banconota da 50 euro come segno di protesta per il penalty in favore delle Merengues. Il collega della redazione sportiva di Mediaset, ha praticamente copiato quanto fatto in campo da Giorgio Chiellini, che ha fatto il gesto con la mano “You pay”, “Voi pagate”, indirizzato agli avversari. Insomma, tensione alle stelle in casa bianconera dopo le furiose parole di Buffon e del presidente Agnelli, ma anche sugli spalti non sembrerebbero essersi risparmiati.

IL VIDEO DEL SIPARIETTO

Una volta individuato l’autore del gesto, gli steward hanno sollevato Mino Taveri dalla sua postazione, invitandolo a lasciare lo stadio il prima possibile. Un gesto che probabilmente è andato in aiuto dello stesso giornalista, visto che era circondato da supporters madrileni che si stavano forse scaldando un po’ troppo. La scena è stata ripresa completamente dal quotidiano argentino Olè, e sta facendo il giro del web in particolare in Spagna, dove ha avuto grande risalto. Inutile sottolineare come in Italia il gesto di Mino sia stato molto apprezzato dai tifosi della Vecchia Signora, e c’è chi ad esempio ha ironizzato, paragonando quanto fatto da Taveri alle accuse di Del Piero. Questo è ad esempio il tweet di JuventusFc: «La società #Juventus comunica, di aver rimosso la stella intitolata ad Alessandro Del Piero, sostituendola con quella del noto giornalista Mino Taveri». Clicca qui per il video di Taveri

