Pagelle/ Salisburgo Lazio: i voti della partita (Europa League ritorno quarti - primo tempo)

Pagelle Salisburgo Lazio: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo nella partita di ritorno dei quarti di finale dell'Europa League 2017-2018

12 aprile 2018 Fabio Belli

Pagelle Salisburgo Lazio, ritorno quarti Europa League (Foto LaPresse)

Le pagelle della prima frazione di gioco di Salisburgo-Lazio: Walke (voto 7) si dimostra abile nelle uscite ma soprattutto provvidenziale su una conclusione ravvicinata di Ciro Immobile. Lainer (6.5) con le sue discese e la sua abilità nel portare palla conferma le qualità già fatte vedere all'Olimpico, ben coadiuvato sul lato opposto nel campo da Ulmer (6.5) che sette giorni fa era apparso più timido. Il centrale croato Caleta-Car (6.5) si conferma un vero regista difensivo, al suo fianco Ramalho (6.5) si esibisce in un paio di ottimi anticipi. Haidara (6) cerca ossessivamente la verticalizzazione, ma senza successo, Schlager (6) si dimostra più abile a disfare che a costruire. Poco incisivo fin qui Berisha (5.5) che pure avrebbe qualche spazio sulla sinistra per pungere. Yabo (6) è volenteroso ma non trova il guizzo giusto, in avanti la velocità di Hwang (6.5) procura l'unica occasione per il Salisburgo, più timido Dabbur (5.5) che prova a lottare ma finisce inghiottito dalla difesa laziale. Nella Lazio Strakosha (6.5) si esibisce subito in una grande parata su Hwang, Luiz Felipe (7) spicca per velocità negli anticipi e per uscite palla al piede. Più che buona anche la partita difensiva di De Vrij (6.5) e di Radu (6.5), perfetto difensivamente ma che commette qualche piccolo errore in fase di impostazione. Soffre un po' Basta (5.5) poco a suo agio sia in attacco sia in difesa, dall'altra parte Lulic (6) pur non al meglio gioca una partita senza sbavature (6). Bene la cerniera centrale di centrocampo con Parolo (6.5) solito uomo ovunque e Lucas Leiva (6.5) che esce fuori alla distanza con dei grandi anticipi. Ottima prova di Luis Alberto (7) che si sacrifica correndo molto e regala un tacco magico per Immobile (6), che manca la grande occasione anche con un pizzico di sfortuna. Milinkovic-Savic (6) parte sottotono ma poi fa sentire il suo strapotere fisico nella metà campo avversaria.

PAGELLE SALISBURGO-LAZIO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO VOTO

SALISBURGO 6.5 La squadra di Rose si dimostra team di buona caratura, capace di fare pressing e possesso palla, ma per rimontare lo svantaggio selve un diverso tipo di incisività in fase offensiva. MIGLIORE SALISBURGO WALKE VOTO 7 Grande istinto nelle uscite e soprattutto parata provvidenziale su Immobile, intervento che di fatto permette al Salisburgo di restare in partita. PEGGIORE SALISBURGO BERISHA VOTO 5.5 Incide poco ma non riesce soprattutto a sfruttare qualche varco che il poco attento Basta sta concedendo, unico lato del campo in cui la Lazio appare un po' in sofferenza. VOTO LAZIO 6.5 La squadra di Inzaghi controlla la partita con buona disinvoltura, manca forse un po' di possesso palla in più, ma come nel secondo tempo di Udine in campionato la squadra sta concedendo molto poco agli avversari. MIGLIORE LAZIO LUIS ALBERTO VOTO 7 Il colpo di tacco che per un soffio non vale il gol di Immobile vale il prezzo del biglietto, ma piace anche la sua voglia di sacrificarsi e saper svariare per tutto il campo. PEGGIORE LAZIO BASTA VOTO 5.5 Qualche errore di troppo in fase difensiva, al contrario della partita di andata mancano però anche le sue discese che avevano fatto la differenza soprattutto nel primo tempo.

© Riproduzione Riservata.