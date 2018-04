Pirlo con Buffon / "Il rigore per il Real Madrid poteva starci, ma capisco Gigi"

Pirlo con Buffon: l'ex centrocampista bianconero appoggia il suo ex compagno e capitano, ma sottolinea come il rigore del Real Madrid ieri sera poteva anche essere fischiato.

12 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Andrea Pirlo ha voluto spezzare una lancia in favore del suo ex capitano Gigi Buffon, sottolineando a margine della presentazione de La Notte del Maestro come riportato da La Gazzetta dello Sport: "Gigi Buffon avrà anche esagerato a parlare addirittura di crimine contro l'umanità sportiva, ma va capito. Era la sua ultima partita in Champions League e sperava di vincerla. Un rigore così dubbio dopo aver fatto una partita del genere al Santiago Bernabeu fa saltare i nervi". Andrea Pirlo non si tira indietro dall'esprimere la sua idea personale: "Io sarei andato fuori di testa. Il rigore poteva anche starci, ma l'arbitro in certe situazioni può anche evitare di darlo. Un arbitro più furbo sorvola e manda la gara ai supplementari". Sicuramente però questa partita non andrà a influire sul futuro della Juventus, come spiega Pirlo: "Questa eliminazione non avrà ripercussioni. La delusione rimane, ma dopo qualche giorno passerà e la Juventus penserà a Coppa Italia e Serie A".

UNA LUNGA STORIA INSIEME

Gigi Buffon e Andrea Pirlo hanno condiviso tantissime partite insieme sia in Nazionale che con la maglia della Juventus. Per il centrocampista numero 21 il portierone è sempre stato il suo capitano. Insieme hanno condiviso anche i dolori di una sciagurata finale di Champions League persa dalla Juventus nel giugno del 2015 contro il Barcellona a margine di una partita in cui i bianconeri erano tornati sul pari dopo lo svantaggio iniziale, ma che avevano perso 3-1. Inoltre in Nazionale Gigi Buffon e Andrea Pirlo erano riusciti insieme ad alzare la Coppa del Mondo nel 2006 quando però all'epoca il capitano era Un certo Fabio Cannavaro. Tra i due c'è stata sempre grandissima stima e anche affetto reciproco cosa che è stata dimostrata sia dentro che fuori dal rettangolo verde di gioco. Così ieri sera quando l'ormai ex centrocampista ha voluto spendere delle parole importanti per quello che a lungo è stato il suo capitano.

