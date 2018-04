Probabili formazioni/ Salisburgo Lazio: quote, le ultime novità live (Europa League)

12 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Salisburgo Lazio, Europa League (Foto LaPresse)

Salisburgo Lazio si gioca alle ore 21:05 di giovedì 12 aprile, presso lo Stadion Wals-Siezenheim: ritorno dei quarti di finale di Europa League 2017-2018. I biancocelesti sognano una semifinale che manca da 15 anni, e ci sono anche potenzialmente vicini: una settimana fa hanno vinto 4-2 allo stadio Olimpico, e dunque adesso possono permettersi anche una sconfitta con un gol di scarto per avere la meglio. Gli austriaci non vanno sicuramente sottovalutati: hanno mostrato il loro valore nella partita di andata, e in tutta l’Europa League hanno perso soltanto una partita che è appunto quella di Roma. In casa possono sicuramente prendersi la vittoria; bisognerà vedere con quale risultato, e allora per la squadra di Simone Inzaghi segnare almeno un gol potrebbe essere davvero determinante. Andiamo adesso a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Wals-Siezenheim, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Salisburgo Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le due squadre che si affrontano questa sera, la favorita è quella di casa: stando a quanto stabilito dall’agenzia di scommesse Snai, il Salisburgo ha una quota per la sua vittoria (identificata dal segno 1) che vale 2,25 mentre il segno 2 per il successo esterno della Lazo ha un valore di 3,05. Stiamo comunque parlando di una partita equilibrata, e nella quale per di più gli austriaci devono vincere almeno 2-0 per qualificarsi; se ad avere la meglio fosse l’eventualità del pareggio, la Lazio volerebbe in semifinale e voi guadagnereste, avendo puntato sul segno X, una cifra pari a 3,60 volte quanto avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO LAZIO

LE SCELTE DI ROSE

Potenzialmente due cambi per Marco Rose: uno forzato, perchè Samassékou è indisponibile per squalifica, l’altro tattico. Al centro del campo, a fare coppia con Schlager, dovrebbe agire Wolf, che è in realtà un trequartista ma può adattarsi come playmaker basso dando qualità alla squadra. Davanti invece è favorito Hee-Chan Hwang, che rientra dal turno di squalifica e potrebbe andare ad affiancare Dabbur, essendo favorito sulla doppia concorrenza. Per il resto come detto non dovrebbero esserci modifiche al 4-4-2 con cui li Salisburgo gioca abitualmente: i pericoli possono arrivare dalle corsie, perchè Valon Berisha ha segnato 5 gol in questa Europa League e Lainer, terzino destro, ha giocato una grande partita una settimana fa. L’altro esterno di centrocampo sarà Haidara, a sinistra in difesa avremo Ulmer; coppia centrale a protezione del portiere Walke che sarà formata dal brasiliano André Ramalho e dal croato Caleta-Car, favorito su Pongracic.

GLI 11 DI INZAGHI

Anche Simone Inzaghi potrebbe cambiare ben poco rispetto all’andata: nello specifico, forse un solo giocatore che sarebbe Basta. Il serbo è in ballottaggio con Marusic per un posto come esterno destro e il montenegrino in questo momento parte favorito; poi la solita composizione, con Luiz Felipe ancora in vantaggio su Bastos per completare l’assetto difensivo comandato da De Vrij e completato da Radu, che in queste ultime settimane è tornato davvero in alto nelle gerarchie di Simone Inzaghi. In porta chiaramente ci sarà Strakosha; Lucas Leiva il perno centrale davanti alla difesa, ai suoi lati Sergej Milinkovic-Savic e presumibilmente Parolo, con Luic che invece occuperà la corsia mancina. Il dubbio, a parte quello esterno, riguarda il trequartista: sia Felipe Anderson che Luis Alberto hanno giocato in campionato contro l’Udinese, possibile che a partire titolare questa sera sia nuovamente lo spagnolo ma è comunque prevista la staffetta a partita in corso.

IL TABELLINO

SALISBURGO (4-4-2): 33 Walke; 22 Lainer, 15 André Ramalho, 5 Caleta-Car, 17 Ulmer; 4 Haidara, 42 Schlager, 13 Wolf, 14 V. Berisha; 9 Dabbur, 19 Heen-Chan Hwang

A disposizione: 1 C. Stankovic, 25 Farkas, 6 Onguéné, 34 Pongracic, 24 Leitgeb, 18 Minamino, 21 Gulbrandsen

Allenatore: Marco Rose

Squalificati: Samassékou

Indisponibili: -





LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 27 Luiz Felipe, 3 De Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 21 S. Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 18 Luis Alberto; 17 Immobile

A disposizione: 23 Guerrieri, 15 Bastos, 4 Patric, 96 Murgia, 10 Felipe Anderson, 7 Nani, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: -

