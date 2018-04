Pronostici Europa League/ Quote e scommesse per le partite di ritorno (quarti di finale)

12 aprile 2018 Michela Colombo

Pronostici Europa League (LaPresse)

L’Europa League torna in campo questa sera giovedi 12 aprile, per disputare i tanto attesi match di ritorno dei quarti di finale. E’ quindi ora il tempo di tirare le somme nel tabellone del secondo torneo sul continente e andate a scoprire chi, secondo i nostri pronostici, avrà accesso alle semifinali. Prima però di esaminare quote e scommesse partita per partita vediamo che cosa ci propone il calendario ufficiale. I 4 match previsti sono stati tutti programmati per la serata di oggi, con fischio d’inizio atteso alle ore 21.05. Ecco quindi che andranno in scena le partite Cska Mosca-Arsenal, Marsiglia-Lipsia, Sporting-Attletico Madrid e Salisburgo-Lazio. Andiamo quindi a vedere che cosa possono dirci i pronostici fissati alla nostra redazione alla vigilia.

PRONOSTICO CSKA MOSCA ARSENAL

Benchè il fattore campo veda avanti i russi, va pure detto che i Gunners, vincendo per 4-1 il match di andata, hanno messo una serie ipoteca sul passaggio del turno. A favore della compagine di Wenger poi troviamo anche le statistiche relative allo stato di forma: gli inglesi si son rivelati impeccabili nelle ultime uscite e sono quindi i favoriti d’obbligo oggi.

PRONOSTICO MARSIGLIA LIPSIA

L’1-0 firmato all’andata in casa dai tedeschi, non mettono il Lipsia al sicuro in ottica qualificazione di Europa League. La sfida al Velodrome è quindi più che mai aperta come pure il passaggio alla semifinale: va però detto che la squadra di Hasenhuttl se non altro mostra uno stato di forma migliore dei francesi al confronto.

PRONOSTICO SALISBURGO LAZIO

Pur forte del 4-2 fissato all’andata la Lazio di Inzaghi non vuole correre rischi e metterà in campo la migliore prestazione possibile. Di fatto la compagine austriaca si è mostrata infatti un avversario ben difficile, ma non insormontabile, e pure in casa loro, è la Lazio la favorita oggi.

PRONOSTICO SPORTING ATLETICO MADRID

La trasferta al Alvalade, pur non semplice, non si annuncia fatale per l’Atletico Madrid che rimane il club favorito per la vittoria come pure per l’accesso alla semifinale di Europa League. La compagine di Simeone, appare ben in forma, avendo anche fermato pochi giorni fa in campionato anche il Real Madrid di Cristiano Ronaldo.

