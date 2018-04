Risultati Europa League/ Diretta live score delle partite di ritorno (quarti)

Risultati Europa league: diretta live score delle partite di ritorno dei quarti di finale, attesi oggi 12 aprile. Inzaghi cerca la semifinale in casa del Salisburgo di Rose.

12 aprile 2018 Michela Colombo

Risultati Europa League - LaPresse

Ultimi verdetti per l’Europa League: si giocheranno questa sera infatti i match di ritorno per i quarti di finale del secondo torneo sul continente. Ultima occasione quindi per ottenere un posto nelle tanto attese semifinali che come sappiamo avranno luogo solo il prossimo 26 aprile: chi riuscirà oggi a trovare il passaggio del turno? In attesa di poter dare tale risposta vediamo quali sono i match messi in programma dal calendario ufficiale, con una piccola precisazione. Tutti i 4 incontri che avranno luogo oggi giovedi 12 aprile 2018 infatti avranno inizio alle ore 21.05: la contemporaneità quindi verrà rispettata anche in questa fase di ritorno dei quarti di finale.

IL PROGRAMMA DEI MATCH

Ovviamente nel programma delle partite di ritorno di Europa League, non possiamo non dare spazio alla sfida che vede in campo l’unico club italiano ancora presente nel torneo. La Lazio di Inzaghi oggi infatti sfiderà alla Red Bull arena il Salisburgo di Marco Rose, vera mina vagante di questa parte del torneo europeo. Il 4-2 fissato alla vigilia infatti non mette la compagine biancoceleste sufficientemente al sicuro e servirà una grande prestazione da parte degli aquilotti oggi per raggiunge un risultato certamente storico. Chi invece può dirsi al sicuro è l’Arsenal chiamato oggi a difendere, sia pure in terra russa, il pesante 4-1 fissato contro il Cska Mosca nel match di andata. Per i Gunners, lo stato di forma appare ottimale e l’impresa non appare certo difficile. Simile la posizione poi dell’Atletico Madrid: i biancorossi, dopo aver fermato il Real Madri del derby della Liga torna sul continente per bissare il successo rimediato con lo Sporting all’andata. Il 2-0 mette parzialmente al sicuro per Griezmann e compagni il passaggio del turno, ma i lusitani porteranno a puntare sul fattore campo. Ultimo match in programma, sempre per le ore 21.05 ma dall’esito tutt’altro che scontato è quello tra Lipsia e Marsiglia. In casa propria i tedeschi hanno fatto benino portandosi avanti sul 1-0 ma la qualificazione del club di Hasenhuttl è tutt’altro che scontata e vicina.

RISULTATI QUARTI DI FINALE

Ore 21.05 Cska Mosca-Arsenal

Ore 21.05 Sporting-Atletico Madrid

Ore 21.05 Marsiglia-Lipsia

Ore 21.05 Salisburgo-Lazio

© Riproduzione Riservata.