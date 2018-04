Salisburgo Lazio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salisburgo Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I biancocelesti difendono il 4-2 con il quale hanno vinto l'andata all'Olimpico

12 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Salisburgo Lazio, Europa League ritorno quarti (Foto LaPresse)

Salisburgo Lazio, che verrà diretta dallo sloveno Damir Skomina, è valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2017-2018: alle ore 21:05 di giovedì 12 aprile lo Stadion Salzburg ospita una partita davvero interessante e non scontata. All’andata, una settimana fa, la Lazio ha vinto 4-2: per qualificarsi alla semifinale dovrà vincere, pareggiare o contenere la sconfitta nel singolo gol di scarto. Il Salisburgo però non è formazione da prendere con le pinze: intanto ha eliminato il Borussia Dortmund nel turno precedente, e all’Olimpico pur incassando quattro gol ha mostrato di potersela giocare, con folate offensive davvero pericolose. Certamente in difesa gli austriaci sono soliti concedere qualcosa e a centrocampo i biancocelesti avevano dominato, ma Simone Inzaghi non deve commettere l’errore di sottovalutare un impegno che potrebbe diventare estremamente complicato se approcciato nella maniera sbagliata.

SALISBURGO LAZIO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salisburgo Lazio non sarà trasmessa in diretta tv sul consueto canale in chiaro, e dunque l’appuntamento è solo sul satellite a pagamento: nello specifico gli abbonati potranno andare su Sky Sport 1 o Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 415454) oppure rivolgersi a dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video. Su Sky Sport Mix e Sky Super Calcio andrà invece in onda Diretta Gol Europa League, il programma che in tempo reale fornisce i gol e le azioni salienti di tutte le partite che si giocano in contemporanea, vale a dire l’intero programma del ritorno dei quarti di finale.

RISULTATI E PRECEDENTI

L’inizio di 2018 non è stato troppo brillante per la Lazio, che però appare in ripresa: in campionato si è ripresa il terzo posto attende con fiducia il derby, mentre in Europa League come sempre è riuscita a far valere il suo organico e il suo livello. Vincere il titolo non è impossibile: se c’è una squadra che tra le italiane ha sempre onorato la competizione quella è la Lazio, che agli ottavi era andata a vincere sul campo della Dinamo Kiev dimostrando dunque di poter fare risultato in trasferta. A Salisburgo non sarà semplice, ma poter perdere anche con un solo gol di scarto è sicuramente un lusso; imperativo non pensare già al derby e, come detto, non sottovalutare l’impegno perchè il Salisburgo in casa non ha mai perso in questa stagione e, considerando anche le partite esterne, ha perso appena tre volte. Una però domenica, sul campo del Lask: ko indolore, sono 8 i punti di vantaggio sullo Sturm Graz. Sicuramente la Lazio è favorita per tutto quello che ha fatto vedere in stagione e perchè la qualità della sua rosa è certamente superiore a quella degli austriaci, ma non si può certamente dare per scontato un passaggio del turno che andrà invece conquistato con le unghie e con i denti, lottando su ogni pallone.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO LAZIO

Marco Rose deve fare a meno di Samassékou, squalificato: il posto del maliano in mezzo al campo verrà preso probabilmente dal giovane Wolf, che dunque affiancherà Schlager con Haidara e Valon Berisha che saranno invece i due laterali, che si possono scambiare le corsie di competenza. Dalle fasce arriverà anche la spinta di Laimer e Ulmer; in mezzo alla difesa, a protezione di Walke, ci saranno André Ramalho e Caleta-Car. Coppia offensiva che potrebbe cambiare: Minamino, all’andata in gol dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo, potrebbe affiancare Dabbur. Nella Lazio possibile una sola sostituzione rispetto alla squadra che ha giocato una settimana fa: Marusici può tornare titolare a destra prendendo il posto di Basta, con Lulic confermato a sinistra e uno schieramento centrale nel quale Parolo è favorito su Murgia, Milinkovic-Savic sarà l’altra mezzala e Lucas Leiva come sempre si occuperà della regia. Luis Alberto e Felipe Anderson si giocano la maglia di seconda punta al fianco di Immobile, in difesa Luiz Felipe e Radu giocheranno come supporto a De Vrij, leader del reparto davanti a Strakosha.

QUOTE E PRONOSTICO

La Lazio è favorita per il passaggio del turno, ma i bookmaker dell’agenzia Snai ci dicono che per la singola partita i favori del pronostico vanno al Salisburgo: la quota per la vittoria degli austriaci (segno 1) vale infatti 2,25 contro il 3,05 che accompagna il segno 2 per il successo esterno dei biancocelesti. Da tenere a mente che il pareggio premierebbe la squadra di Simone Inzaghi nel doppio confronto, e che dovrete giocare il segno X se pensate che le cose dovessero realmente andare in questo modo: il vostro guadagno sul ritorno dei quarti di Europa League sarebbe di 3,60 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

