Santarcangelo Sudtirol/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Santarcangelo Sudtirol, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Recupero della 28^ giornata nel girone B di Serie C, si gioca in Romagna

12 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Santarcangelo Sudtirol, recupero 28^ giornata Serie C girone B (Foto LaPresse)

Santarcangelo Sudtirol, che sarà diretta dall’arbitro Andrea Tursi, si gioca alle ore 14:30 di giovedì 12 aprile presso lo stadio Valentino Mazzola; è valida per il recupero della 28^ giornata nel girone B della Serie C 2017-2018. Gli obiettivi sono diversi per le due squadre: il Santarcangelo infatti lotta per evitare i playout, e in questo senso la radiazione del Modena e la penalizzazione inflitta al Vicenza gli hanno dato nuove speranze. Il Sudtirol è ormai certo di fare i playoff per la promozione, e vincendo oggi avrebbero addirittura la possibilità di migliorare la loro classifica piazzandosi come una delle più interessanti outsider del torneo quando inizieranno le varie sfide ad eliminazione diretta. Entrambe vogliono vincere, ma forse per i romagnoli padroni di casa i tre punti sono più importanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Santarcangelo Sudtirol non si potrà seguire in diretta tv, ma sarà trasmessa come sempre dal portale elevensports.it: attivando un abbonamento a pagamento, oppure acquistando il singolo evento, potrete assistere alla sfida del girone B della Serie C in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito è raggiungibile anche selezionando quello che era il vecchio indirizzo, vale a dire www.sportube.tv.

I RISULTATI PRECEDENTI

Il Santarcangelo arriva da quattro risultati utili consecutivi, e vincendo a Vicenza è tornato a festeggiare una vittoria che mancava da più di due mesi; i romagnoli non hanno giocato la 34esima giornata essendo quella di riposo, e adesso si rituffano in un campionato nel quale salvarsi direttamente è stato reso più facile non solo dalla cancellazione del Modena, ma appunto dalla pesante penalizzazione che ha colpito il Vicenza. Questo non significa che il Santarcangelo abbia in mano l’obiettivo, ma che sicuramente nelle ultime cinque giornate avrà tante occasioni per mettersi al sicuro, pur con un calendario non esattamente semplicissimo. Il Sudtirol può agganciare la Sambenedettese al terzo posto: con un finale di stagione in crescita gli altoatesini possono aspirare a saltare il primo turno dei playoff, aumentando così le possibilità di promozione in Serie B. Una sola sconfitta nelle ultime sette partite, quella arrivata a Reggio Emilia; peccato soltanto per i due ko consecutivi di inizio febbraio, che hanno leggermente rallentato una corsa fantastica fatta di sei vittorie e quattro pareggi nel solo girone di ritorno, ricordando che dopo lo 0-0 di Ravenna - penultima di andata - il Sudtirol era addirittura fuori dalle prime dieci della classifica e si preparava ad una seconda metà di stagione contrassegnata dalla corsa per salvarsi.

PROBABILI FORMAZIONI SANTARCANGELO SUDTIROL

Karel Zeman dovrebbe confermare la stessa formazione messa in campo al Menti: Bastianoni tra i pali con Lesjak e Briganti al centro della difesa, sulle corsie laterali invece il lavoro di Toninelli e Sirignano che daranno una mano anche alle due mezzali, Di Santantonio da una parte e Obeng dall’altra. In mezzo al campo in cabina di regia ci sarà capitan Daniele Dalla Bona; davanti, a fare reparto offensivo, ecco Capellini e Bussaglia schierati ai lati della prima punta Piccioni, 9 gol in questo girone B. Il Sudtirol deve rinunciare allo squalificato Berardocco: in mezzo al campo Paolo Zanetti dovrebbe allora destinare uno tra Bertoni e Renny Smith, con la conferma di Broh davanti alla difesa e di Cia che sarà l’altro interno. Sulle corsie laterali ecco Tait e Frascatore, scheirati sulla linea dei centrocampisti secondo il modulo 3-5-2; Vinetot e Sgarbi affiancano Erlic che comanda la difesa davanti a Offredi, davanti invece a fare coppia con Costantino, cannoniere della squadra con 12 gol, ci sarà Gyasi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per questa partita di recupero, a essere favorita secondo l’agenzia di scommesse Snai è la squadra ospite: potevamo aspettarcelo vista la situazione di classifica. Per la vittoria del Sudtirol, identificata dal segno 2, la quota è infatti di 2,55 contro il 2,80 che accompagna il segno 1 da giocare per l’affermazione interna del Santarcangelo; qualora pensiate che questa partita possa terminare con un pareggio il vostro guadagno sarebbe di 3,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

