Sporting Atletico Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

12 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sporting Atletico Madrid, Europa League ritorno quarti (Foto LaPresse)

Sporting Lisbona Atletico Madrid viene diretta dal serbo Milorad Mazic; alle ore 21:05 di giovedì 12 aprile lo stadio José Alvalade ospita il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2017-2018. Una partita che potrebbe non essere così scontata: è vero che una settimana fa i Colchoneros hanno vinto 2-0 e dunque obbligano la squadra portoghese a segnare tre gol senza subirne, oppure a replicare lo stesso risultato dell’andata per volare ai tempi supplementari. Tuttavia, lo Sporting ha avuto le sue occasioni al Wanda Metropolitano e proprio all’ultimo secondo ha rischiato di segnare quella rete che avrebbe cambiato quasi del tutto lo scenario. Comunque, sulla carta la squadra di Diego Simeone era favorita anche prima di giocare la prima partita e ora lo è ancora di più, dunque ci aspettiamo che sia lei a guadagnare la semifinale del torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sporting Lisbona Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sul satellite a pagamento: nello specifico gli abbonati potranno andare su Sky Calcio 3 (con codice d’acquisto 415465 per chi non avesse sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio) oppure rivolgersi a dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video. Su Sky Sport Mix e Sky Super Calcio andrà invece in onda Diretta Gol Europa League, il programma che in tempo reale fornisce i gol e le azioni salienti di tutte le partite che si giocano in contemporanea, vale a dire l’intero programma del ritorno dei quarti di finale.

I RISULTATI DELLE DUE SQUADRE

L’Atletico Madrid arriva dal pareggio nel derby contro il Real: al Santiago Bernabeu un 1-1 che è sicuramente un ottimo risultato, ma che ha impedito ai Colchoneros di tenere il passo del Barcellona. Adesso i punti di ritardo sono 11, il che significa che molto probabilmente la Liga è andata, e in più il discorso legato al secondo posto non è chiuso visto che il Valencia e lo stesso Real sono lì. Simeone però potrebbe mettere in bacheca un altro trofeo internazionale: attenzione all’Atletico, che nell’ultimo decennio ha vinto davvero tanto in campo europeo e, se parliamo della sola Europa League, ha già festeggiato due volte mettendo poi le mani sulla Supercoppa Europea in due occasioni. Clima tesissimo in casa Sporting Lisbona: il presidente Bruno de Carvalho aveva deciso di sospendere 19 giocatori dopo la sconfitta dell’andata, il provvedimento è rientrato ma alcuni elementi della rosa potrebbero comunque non giocare questa sera, e inoltre il patron non si è sicuramente attirato le simpatie dei suoi tifosi. Non solo: Jorge Jesus si è schierato, apertamente o meno, con i suo giocatori dicendo di non aver mai visto qualcosa del genere in 30 anni di carriera.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA ATLETICO MADRID

Jorge Jesus deve fare a meno di Fabio Coentrao: possibile che Mathieu scali a sinistra con André Pinto al centro della difesa insieme a Coates. Al netto dei provvedimenti, Piccini sarà regolarmente a destra con Battaglia e William Carvalho in mezzo al campo, Gelson Martins e Bryan Ruiz agiranno come esterni sulla trequarti a supportare Bruno Fernandes, che accompagnerà l’azione di Bas Dost favorito su Fredy Montero. Se la decisione di Bruno de Carvalho fosse confermata nei fatti, nessuno di questi giocatori sarebbe in campo. Atletico Madrid al completo, e forse con la stessa squadra dell’andata; potrebbe cambiare la prima punta con Gameiro e Fernando Torres che insidiano Diego Costa, potrebbe esserci Thomas Partey in mezzo al campo con Gabi, spostando Saul Niguez a destra e confermando Koke sull’altro versante. In difesa invece Savic e Godin sono ancora favoriti, per il resto spazio a Juanfran e Lucas Hernandez sulle fasce con Oblak da portiere.

QUOTE E PRONOSTICO

Atletico Madrid favorito anche per questa partita di ritorno, come raccontano le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 2 per la vittoria dei Colchoneros vale infatti 1,85 contro il 4,75 che accompagna il successo interno dello Sporting Lisbona, per il quale dovrete giocare il segno 1. L’eventualità del pareggio permetterebbe all’Atletico di volare in semifinale mentre, per voi, il guadagno con la puntata sul segno X sarebbe di 3,30 volte la somma che avrete deciso di investire sulla partita dell’Alvalade.

