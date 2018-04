Tacconi, entrata killer sull'arbitro Oliver/ "Buffon doveva spaccargli la faccia", e sul designatore Collina..

Tacconi, ex portiere della Juventus, si scaglia contro l'arbitro Oliver del Bernabeu e sul designatore Collina rivelando cosa avrebbe dovuto fare Gigi Buffon.

12 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Stefano Tacconi - Foto Instagram

Stefano Tacconi non nasconde la sua rabbia per l’eliminazione della Juventus dalla Champions League con un episodio destinato a far discutere. L’ex portiere bianconero si è scagliato contro l’arbitro inglese Oliver che, nella gara di ritorno dei quarti di finale, ha assegnato un calcio di rigore dubbio al Real Madrid a tempo scaduto, permettendo alla squadra di Zidane di conquistare la qualificazione alla semifinale. Tacconi, così, non usa giri di parole per esprimere il suo pensiero su quanto accaduto al Santiago Bernabeu. “Fossi stato in Buffon? Sapendo di smettere, avrei spaccato la faccia all'arbitro. Sarebbe stata la grande fine di una carriera stupenda - ha detto Tacconi a Maracanà, trasmissione di Rmc Sport -. Non puoi dare un rigore così al 95'. Psicologicamente tutti sono in tensione e non puoi dare un rigore così". L’ex portiere ci va duro anche con il designatore Collina: “È in malafede, c’è stato un arbitro corruttibile, come fece contro la Juventus a Perugia. È in malafede e si deve cambiare il designatore degli arbitri europei ogni 2-3 anni".

STEFANO TACCONI: “SCONFITTA DECISA A TAVOLINO”

È un fiume in piena Stefano Tacconi che, in un’intervista rilasciata a Juventusnews24.com si dice convinto che l’eliminazione della squadra di Massimiliano Allegri fosse stata già decisa prima del match. “Hanno deciso a tavolino che la Juve doveva essere eliminata. E così hanno apparecchiato la tavola per servire questa beffa: così non si fa, è un grave danno di immagine per il calcio. Tutta colpa di Collina, se ne dovrebbe andare aff…. È ovvio che il fatto che lui sia il capo degli arbitri a livello internazionale crei imbarazzo alle squadre italiane”, ha dichiarato l’ex portiere ricordando lo spiacevole precedente tra Collina e la Juventus del 2000 a Perugia dove l'allora arbitro, nonostante la pioggia, fede disputare il match che la Juventus perse permettendo alla Lazio il sorpasso. Come in un film, Tacconi ha riavvolto il nastro della partita e, a mente fredda, ammette di non spiegarsi determinati episodi accaduti al Bernabeu: “Rivedendo gli episodi faccio fatica a non capire perché Cristiano Ronaldo non sia stato espulso, così come non mi spiego la presenza di Sergio Ramos in panchina. È stato uno schifo, un vero schifo".

© Riproduzione Riservata.