Torino-Inter, steward colpito da punizione di Candreva/ Asportata la milza d’urgenza: il 25enne ora sta bene

Antonio Candreva, esterno Inter - LaPresse

La partita fra Torino e Inter è stata decisamente drammatica per uno steward. Marco Rapisarda, giovane di 25 anni, si trovava a bordo campo, dietro i cartelloni posizionati alle spalle della porta, nello stadio Grande Torino. Durante la sfida in questione, al minuto 23, l’esterno d’attacco nerazzurro, Antonio Candreva, ha calciato una punizione, ma la palla è finita alta sopra la traversa, andando appunto a colpire il ragazzo di cui sopra, che nel frattempo era girato di spalle (come prevedono le direttive, ed anche per questo non ha potuto prepararsi all’impatto), a controllare la Curva Maratona. I telecronisti, durante la diretta si sono accorti del fattaccio, «Ha centrato in pieno uno steward», ma poi nessuno ci ha fatto più caso. Anche lo stesso Marco ha avvertito molto dolore dopo l’impatto con la palla, rimanendo comunque a bordo campo, per svolgere il proprio lavoro fino al triplice fischio finale.

IL DOLORE NON DIMINUIVA E…

Peccato però che il giorno dopo il dolore non fosse ancora sparito, e di conseguenza Rapisarda ha deciso di recarsi all’ospedale Martini di Torino. Qui, come sottolineato dal Corriere di Torino, i medici gli hanno diagnosticato la frattura della milza, ed hanno quindi provveduto alla sua asportazione d'urgenza. L’intervento è perfettamente riuscito, il giovane è ancora ricoverato, ma a breve tornerà a casa per riprendere la sua vita di sempre. Una storia curiosa, che è arrivata anche allo stesso Torino, con una delegazione di calciatori che è andata a fare visita al ragazzo, portandogli anche alcuni gadget granata. Anche la Juventus si è tenuta in contatto con l’ospedale, per ricevere aggiornamenti sullo stato di salute di Marco. Una vicenda assurda, conclusasi fortunatamente con il lieto fine.

