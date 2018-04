Video/ Bayern Monaco (0-0): highlights della partita (Champions league, quarti)

Video Bayern Monaco Siviglia (risultato finale 0-0): highlights della partita valida come ritorno degli quarti di finale della Champions league. I bavaresi volano in semifinale.

12 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Video Bayern Siviglia (LAPresse)

All'Allianz Arena il Bayern Monaco, in virtù del successo per 2 a 1 ottenuto nella gara d'andata, accede alle semifinali del torneo senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 contro il Siviglia. Nel primo tempo i padroni di casa tentano di chiudere definitivamente il discorso qualificazione tramite diverse opportunità sfortunate con Lewandowski, Hummels e Ribery, nonostante una discreta partenza degli spagnoli, pronti a ripartire in contropiede con Sarabia. Nella corso della ripresa il copione non cambia e nemmeno James Rodriguez o Muller riescono a fare meglio dei compagni mentre a nulla serve la traversa centrata da Correa al 59', tramite un colpo di testa, la conclusione larga di poco di Banega e l'espulsione nel recupero dello stesso Correa, reo di un brutto intervento volontario ai danni di James Rodriguez dovuto probabilmente alla frustrazione per il mancato successo finale.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Bayern Monaco abbia meritato il passaggio del turno tramite questo pareggio essendosi aggiudicato ad esempio il possesso palla con il 51%, supportato da una maggior precisione nei passaggi, l'82% contro l'80% con 401 su 489 e 410 su 512 appoggi completati. I bavaresi si sono distinti pure per palloni recuperati, 52 a 38, e, in fase offensiva, netta il divario tra gli uomini di Haynckes e quelli di Montella visto il 9 a 6 nel computo dei tiri totali, addirittura 6 a 0 nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Bayern è stata la squadra più fallosa a fronte del 14 a 12 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro scozzese Collum ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Sandro Wagner da un lato, Mercado, N'Zonzi, Banega dall'altro, oltre ad aver espulso con un cartellino rosso diretto Correa nel recupero.

CLICCA QUI PER IL VIDEO BAYERN MONACO SIVIGLIA (0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (da uefa.com)

