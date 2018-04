Bayern Monaco avversario della Roma in semifinale?/ Sorteggio, i punti deboli e i vantaggi dei tedeschi

Bayern Monaco tra le possibili sfidanti della Roma nelle semifinali di Champions League: i punti di forza e i punti deboli della formazione di Heynckes

Bayern Monaco, Robert Lewandowski (LaPresse)

Bayern Monaco avversario della Roma in semifinale? Campione di Germania con cinque turni di anticipo, il Bayern ha superato il Siviglia di Vincenzo Montella nei quarti di finale di Champions League ed è entrata nel lotto delle quattro semifinaliste della Coppa dalle grandi orecchie. La formazione bavarese ha vissuto un inizio di stagione turbolento con l’esonero a fine settembre del tecnico italiano Carlo Ancelotti, sostituito dall’esperto Jupp Heinckes. Il ritorno in panchina del tecnico settantaduenne ha rivitalizzato il Bayern, che deve comunque fare i conti con alcuni elementi titolari infortunati: in primis, l’estremo difensore Manuel Neuer. L’ex Schalke 04 è rimpiazzato da Ulreich, che ha raccolto buone prestazioni nelle ultime uscite. Il modulo utilizzato è il 4-3-3, con la linea a quattro di difesa composta da Kimmich, Boateng, Hummels e Alaba, con l’austriaco nelle ultime gare sostituito da Rafinha causa infortunio. Davanti alla difesa l’ex Juventus Vidal, supportato da James Rodriguez e Thomas Muller. Sulle fasce spazio alla qualità e all’esperienza di Robben e Ribery, mentre in attacco spazio al super bomber Robert Lewandowski.

BAYERN MONACO, IL CAMMINO IN CHAMPIONS LEAGUE

Il cammino in Champions League del Bayern Monaco fin qui non ha incontrato grossi ostacoli. Sorteggiato nel gruppo B insieme a Paris Saint Germain, Celtic e Anderlecht, l’undici bavarese ha raccolto cinque vittorie e una sconfitta, con 13 reti segnate e sole 6 subite. La sconfitta esterna contro il PSG per 4-0 ha indotto la dirigenza ad optare per il cambio di tecnico, con Jupp Heynckes al posto di Carletto Ancelotti. Il sorteggio di Nyon per gli ottavi di finale è stato piuttosto benevolo, con Robert Lewandowski e compagni che hanno sfidato il Besiktas: due vittorie tra andata e ritorno, in casa per 5-0 e in trasferta per 1-3. Anche nei quarti di finale il Bayern ha avuto vita facile, trovandosi di fronte il Siviglia dell’italiano Vincenzo Montella: al Sanchez Pizjuan è terminata 1-2, mentre il ritorno dell’Allianz Arena è terminato con il risultato di 0-0.

PUNTI DI FORZA E PUNTI DEBOLI

Tra le possibili avversarie della Roma in semifinale di Champions League, il Bayern Monaco può vantare numerosi punti di forza e pochi talloni d’Achille. La grande esperienza è certamente uno dei punti a favore della compagine bavarese, con i principali interpreti degli schemi di Jupp Heynckes che possono vantare un background degno di nota a livello internazionale: da Arjen Robben a Franck Ribery, passando per Arturo Vidal e Robert Lewandowski. Un altro punto a favore, non da poco, è la serenita in Bundesliga: titolo già sollevato e testa orientata solo alla Champions; discorso diverso per la Roma, che invece deve ancora lottare in Serie A per ottenere un posto in zona Champions League. Oltre alle qualità evidenti dei calciatori e al fattore Allianz Stadium, attenzione però ai punti deboli: l’assenza di Manuel Neuer potrebbe prolungarsi e, nonostante le buone prestazioni di Ulreich, si avverte l’assenza del carisma e del talento del numero 1 della Nazionale tedesca.

