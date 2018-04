Boxe Croatian Knights-Italia Thunder/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Wsb 2018)

Diretta Croatian Knights Italia Thunder: info streaming video e tv. La franchigia azzurra per la World Series of Boxing 2018 torna sul ring: obbiettivo i play off.

13 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Croatian Knights-Italia Thunder (La Peesse -immagini di repertorio)

La World Series of Boxing 2018 torna protagonista: sotto i riflettori nella serata di oggi venerdi 13 aprile 2018 l’epico scontro tra Croatian Knights e Italia Thunder, in questa che è la 11^ settimana della prestigiosa manifestazione riservata ai boxeur. Teatro dello scontro di boxe il Mate Parlov Sport Center di Pula (Croazia), ring dove si accenderà uno dei duelli più attesi del gruppo BC2 di questa competizione a squadre. La sfida è più che mai attesa e non solo per i protagonisti che si avvicenderanno questa sera, ma anche per la classifica, che vede i Croatian Knights e gli Italia Thunder diretti rivali. Segnaliamo inoltre che il primo scontro diretto si accenderà alle ore 20.30, ma come da programma saranno ben 5 i duelli in totale del ring croato.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ricordiamo che questo appuntamento per la World series of Boxing 2018 tra i Croatian Knights e Italia Thunder, non sarà visibile in diretta tv, ma solo in differita. Appuntamento quindi per tutti gli appassionati della grande boxe alle ore 00.15 per la differita offerta dal canale Sportitalia, disponibile al numero 60 del telecomando del digitale terrestre come pure al numero 225 del telecomando di Sky. Diretta streaming video garantita tramite il portale ufficiale sportitalia.com, nella sezione dedicata.

IL PROGRAMMA E I PROTAGONISTI

Il programma dello scontro tra Croatian Knights e Italia Thunder seguirà come al solito lo schema dei 5 incontri sul ring divisi per categorie di peso. A ogni round, di circa una ventina di minuti ciascuno verrà assegnata un punteggio al vincitore, che verrà assommato a quelli dei compagni di franchigia. Ad aprire le danze a Pula saranno i pesi mosca, con l’atteso scontro tra Tinko Rosenov Banabakov e il nostro Vincenzo Picardi, a cui farà seguito il duello sul ring croato per i pesi leggeri (60 km) tra Stefan Ivanov e Michel Magnesi. Per i pesi welter si faranno avanti in questa 11^ settimana della Wsb 2018 Mate Rudan e Mirko Natalizi mentre a seguire ecco il combattimento più atteso sul programma è quindi quel per i pesi mediomassimi tra Marko Calice e il nostro Riccardo Valentino. A chiudere il programma di questo appuntamento per la World Series of Boxing avremo poi il duello per i superassimo (oltre i 91 kg) tra Ante Veronica e Guido Vianello.

© Riproduzione Riservata.