Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv FP1 e FP2: cronaca e tempi (Gp Spagna)

Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp Spagna 2018 ad Aragon. Orario e programma della prima giornata di gara

13 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Superbike - LaPresse

La Superbike torna protagonista in questo fine settimana. Il Gran Premio di Spagna 2018 sul circuito di Aragon, nei dintorni della località di Alcaniz, è il terzo appuntamento stagionale del Mondiale Sbk 2018, il primo in Europa dopo i due Gp disputati finora in Australia e Thailandia. La buona notizia per gli appassionati italiani è dunque che finalmente potranno seguire l’intero weekend ad orari decisamente accettabili, dal momento che con la Spagna chiaramente non ci sono problemi di fuso orario. Andiamo allora a scoprire adesso quali saranno gli orari delle tre sessioni di prove libere in programma ad Aragon oggi, venerdì 13 aprile. La FP1 avrà inizio alle ore 9.45 e durerà 40 minuti, dunque fino alle 10.25; in seguito ecco la FP2, che avrà inizio quando saranno le ore 12.30 e stessa durata, dunque fino alle 13.10. Infine la FP3, gli ultimi 40 minuti di giornata dalle ore 16.05 alle ore 16.45. Da segnalare poi che le classiche categorie minori, su tutte la Supersport, saranno anch’esse protagoniste: appuntamento alle ore 10.40 e poi alle ore 15.00 per le due sessioni di prove libere per la principale categoria di contorno della Sbk.

COME SEGUIRE FP1, FP2 E FP3 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Bisogna inoltre ricordare che per la giornata di oggi (come già negli anni scorsi) non ci sarà una diretta tv in Italia, perché Mediaset ed Eurosport - che detengono i diritti della Sbk - trasmettono solo i principali appuntamenti del sabato e della domenica della Superbike. Di conseguenza non ci sarà nemmeno una diretta streaming video ufficiale, dunque il miglior punto di riferimento per seguire il venerdì di Aragon resta il sito Internet ufficiale del Campionato all'indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l'account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

COSA CI ASPETTA NELLE LIBERE

Le due gare finora disputate nel 2018 dalla Superbike hanno dato esiti profondamente diversi e di conseguenza la classifica del Mondiale Piloti è ancora equilibratissima, con Jonathan Real che ha vinto “solo” una gara su quattro ma è comunque al comando con 69 punti, davanti di pochissimo a Marco Melandri, secondo a quota 67, dominatore assoluto in Australia ma poi in evidente difficoltà in Thailandia. La Ducati può comunque sorridere, perché all’inseguimento del campione del Mondo in carica e della sua Kawasaki ci sono ben tre Rosse: oltre a Melandri, ecco Xavi Fores terzo con 60 punti e Chaz Davies quarto a quota 57. Per ora dunque sembra esserci più equilibrio fra Kawasaki e Ducati: vedremo se la gara spagnola confermerà queste indicazioni e vedremo pure se Tom Sykes saprà risalire, dal momento che il compagno di squadra di Rea per il momento è solamente settimo in classifica, alle spalle pure delle Yamaha di Alex Lowes e Michael Van der Mark.

