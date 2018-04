Foggia Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Foggia Ascoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I rossoneri devono migliorare in casa, marchigiani a caccia della salvezza

13 aprile 2018 Fabio Belli

Foggia, anticipo interno contro l'Ascoli (foto LaPresse)

Foggia Ascoli, che sarà diretta da Fourneau, va in scena venerdì 13 aprile alle ore 19.00 e sarà l'anticipo che aprirà ufficialmente il programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Per Foggia ed Ascoli, lo scontro diretto arriva in un momento positivo, seppur con accezioni diverse, per entrambe le formazioni. I rossoneri continuano infatti a fare grandi cose in trasferta così come avviene dall'inizio della stagione, con il quattro a zero in casa della Cremonese che ha riscattato lo zero a tre subito in casa dai Satanelli contro l'Empoli. Foggia a quattro punti dalla zona play off in classifica, ma va sottolineato come i pugliesi abbiano finora ottenuto 20 punti in casa e 26 in trasferta. Dall'altra parte l'Ascoli era in una situazione di classifica difficilissima, ma si è ritrovato a vincere le ultime due partite contro Bari e Carpi in casa, agganciando l'Entella al quartultimo posto e conseguentemente la zona play out, c'è la possibilità dunque che la rimonta salvezza venga coronata dai bianconeri, dando ovviamente continuità agli ultimi risultati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida Foggia Ascoli sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky sui canali 206 e 252 del satellite (Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 2 HD), con diretta streaming video via internet disponibile collegandosi sul sito skygo.sky.it, attivando in questo modo l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA ASCOLI

Queste le probabili formazioni della sfida che andrà in scena presso lo stadio Zaccheria di Foggia: padroni di casa schierati con Guarna in porta, Calabresi, Camporese e Loiacono titolari nella difesa a tre, mentre l'esterno laterale di destra sarà Zambelli e l'esterno laterale di sinistra il tedesco Kragl. A centrocampo, ci saranno Agazzi, Agnelli e Greco a muoversi nella zona centrale, mentre in attacco spazio al collaudato duo Nicastro-Mazzeo. Risponderà l'Ascoli con Mengoni, Padella e il francese Gigliotti schierati dal 1' nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Agazzi. A centrocampo si muoveranno Buzzegoli, D'Urso e il ghanese Addae per vie centrali, mentre Monachello e l'uruguaiano Lores faranno coppia sul fronte offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, 3-5-2 sia per il Foggia di Stroppa, sia per l'Ascoli di Cosmi. Le due formazioni si sono ritrovate di fronte in campionato dopo molti anni, nella sfida d'andata del 12 novembre 2017, con vittoria foggiana grazie alle reti, entrambe realizzate nella seconda frazione di gioco, da Camporese e Chiricò.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono il Foggia favorito, con quota 1.75 fissata da William Hill per l'affermazione interna, mentre Unibet propone a 3.60 l'eventuale pareggio e Bet365 offre invece a 5.25 la vittoria in trasferta dei marchigiani. Le quote per over 2.5 e under 2.5 vengono fissate rispettivamente a 1.80 e 2.00 da Bet365.

