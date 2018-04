Kahn contro Buffon/ “Si fosse ritirato prima avrebbe evitato Svezia e Real, se non sai quando dire addio…”

Kahn contro Buffon: “Si fosse ritirato prima avrebbe evitato Svezia e Real, se non sai quando dire addio…”. Le parole dell’ex portiere della nazionale tedesca sul collega bianconero

Buffon e Donnarumma - LaPresse

Proseguono i commenti nei confronti delle parole di Gigi Buffon rivolte all’arbitro Michael Oliver, dopo la sconfitta con il Real Madrid di mercoledì sera. L’ultimo a parlare è un ex collega del portiere bianconero, Oliver Kahn, storico guardiano del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Oggi il 48enne ex giocatore, è stato interpellato dai microfoni della Bild, proprio in merito alla “prestazione” fuori dal campo di Buffon. Oliver non le ha di certo mandate a dire: «Non è facile capire quando smettere – ammette - se si fosse ritirato prima si sarebbe risparmiato l'eliminazione con la Svezia e quest'ultima delusione col Real Madrid, ma è spinto dalla voglia di raggiungere sempre nuovi record e dal sogno di vincere la Champions League».

MA BUFFON E’ DAVVERO VICINO AL TRAMONTO?

Kahn, a differenza di Buffon, optò per un ritiro soft, ovvero, iniziando a lasciare la nazionale tedesca al termine del cocente mondiale del 2006 (eliminazione in semifinale proprio contro l’Italia), quindi lasciando la compagine bavarese nel 2008: «Avrei potuto giocare altri 2-3 anni, ma per cosa? – ha proseguito nella sua disamina l’ex portiere - anche Lahm è stato perfetto nella decisione. Se non riesci a individuare il momento giusto per fermarti il distacco poi fa davvero male. Io suggerirei a Buffon di smettere, è stato campione del mondo, è stato il portiere più forte del mondo, questo conta, non il cartellino rosso col Real o il fatto che non abbia vinto la Champions». In realtà, Gigi Buffon sembra ovunque tranne che vicino al pensionamento. Proprio contro le Merengues ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori al mondo, con una serie di interventi importanti, che gli hanno permesso di ottenere un volto altissimo in pagella.

