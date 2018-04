Liverpool avversario Roma in semifinale?/ Sorteggio, punti forti e deboli: la rivincita attesa da 30 anni

Liverpool avversario della Roma? Sorteggio delle semifinali di Champions League, ecco i punti forti e i punti deboli della formazione Reds di Jurgen Klopp

Liverpool (LaPresse)

Liverpool avversario della Roma? E’ tutto pronto per il sorteggio di Nyon per le semifinali di Champions League, in programma oggi venerdì 13 aprile 2018. La formazione di Jurgen Klopp, così come la Roma di Eusebio Di Francesco, è tra le grandi sorprese giunti a questo punto della principale competizione europea. Terzo in Premier League, l’undici inglese si presenta con l’ormai classico 4-2-3-1, modulo prediletto dell’ex allenatore del Borussia Dortmund. Dopo una lunga alternanza con Simon Mignolet nella prima parte di stagione, Lorius Karius si è guadagnato il ruolo di portiere titolare. Il giovanissimo Alexander-Arnold e l’ex Hull City Robertson sulle corsie laterali di difesa, con la coppia centrale composta da Lovren e van Dijk. Data la pesante assenza di Emre Can, c’è Wijnaldum al fianco di Milner a centrocampo. Il trio d’attacco alle spalle del brasiliano Roberto Firmino è di altissimo livello: Salah, Oxlade-Chamberlain e Manè.

LIVERPOOL, IL CAMMINO IN CHAMPIONS LEAGUE

Qualche problema nella fase a gironi, super prestazioni nella fase ad eliminazione diretta: il Liverpool si presenta così alle semifinali di Champions League. I Reds sono stati sorteggiati con Siviglia, Spartak Mosca e Maribor nel gruppo E: tre vittorie e tre pareggi che sono valsi il primo posto nel girone. Quota 12 punti, dunque, un ruolino non straordinario ma sufficiente per finire davanti al Siviglia. A partire dagli ottavi di finale però è un altro Liverpool quello che scende in campo in Europa: contro il Porto è terminata 0-5 la sfida d’andata del Do Dragao, con il ritorno di Anfield Road conclusosi sullo 0-0 nonostante il dominio totale di Mohamed Salah e compagni. Il capolavoro però è quello dei quarti di finale contro il Manchester City, considerato tra i favoritissimi per la vittoria finale. 3-0 casalingo e 1-2 al City of Manchester: due vittorie raggiunte grazie alla qualità e alla personalità degli uomini del manager tedesco.

PUNTI FORTI E PUNTI DEBOLI DEI REDS

Di livello inferiore rispetto a Bayern Monaco e Real Madrid, il Liverpool è considerato l’avversario migliore per la Roma nelle semifinali. Un virtuale confronto che però non è dei più semplici per la formazione di Eusebio Di Francesco, con Jurgen Klopp che può vantare delle armi a disposizione non di poco conto. Tra i punti di forza, oltre all’alchimia di gioco della squadra, è il reparto avanzato: quattro fantasisti che si interscambiano e che formano un mix esplosivo di velocità, qualità e killer instinct. Il pericolo numero uno è l’ex Mohamed Salah: 29 reti e 9 assist in Premier League, 8 reti e 2 assist fin qui in Champions League. Come già sottolineato, il Liverpool però ha più punti deboli delle altre due semifinaliste: oltre a Karius, portiere non affidabilissimo, la tenuta difensiva globale della squadra non convince. Sono già 35 le reti subite in campionato, mentre in Champions League sta reggendo botta egregiamente…

