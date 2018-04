Milan Torino Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Milan Torino Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Finale di ritorno della Coppa Italia, all'andata i granata hanno vinto 2-0

13 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Milan Torino Primavera, ritorno finale Coppa Italia (Foto LaPresse)

Milan Torino Primavera, che sarà diretta dall’arbitro Andrea Giuseppe Zanonato della sezione di Vicenza, è la finale di ritorno della Coppa Italia 2017-2018: al Vismara, casa dei rossoneri, si gioca alle ore 20:30 di venerdì 13 aprile. La sfida di andata ha sorriso ai granata, che hanno vinto 2-0: per evitare la sconfitta e prendersi il trofeo i rossoneri di Alessandro Lupi avranno dunque bisogno di una vittoria con un minimo di tre reti senza incassarne, mentre con il 2-0 interno la situazione sarebbe di totale parità e si dovrebbe andare a disputare i tempi supplementari, e poi eventualmente i calci di rigore. In ogni caso questa sera verrà assegnato il secondo titolo nella stagione Primavera: il primo, la Supercoppa, è andato all’Inter che all’inizio di gennaio aveva battuto la Roma. A proposito: la vincente di questa Coppa Italia giocherà il primo anno proprio la Supercoppa, contro la vincitrice dello scudetto che si assegnerà a giugno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Torino Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, con il canale 60 del vostro telecomando. Gli abbonati al satellite a pagamento potranno avvalersi della diretta anche al numero 225 del satellite; per tutti sarà a disposizione la diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com, per seguire la finale di ritorno della Coppa Italia anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, senza che vengano richiesti costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Karlo Butic e Nicola Rauti hanno timbrato la vittoria del Torino Primavera nella partita di andata; da allora le due squadre non hanno giocato perchè il campionato era fermo, e dunque hanno potuto prepararsi totalmente a questa sfida. Il Torino fuori casa ha appena vinto (contro l’Udinese) e in generale ha ottenuto due vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare, perdendo solo contro la Roma e per di più con un risultato che sarebbe utile per conservare il vantaggio e mettere in bacheca la Coppa Italia. Il Milan versione casalinga ha vinto a sua volta l’ultima partita giocata al Vismara (contro la Lazio) e non perde tra le mura amiche da fine dicembre, quando è stato battuto dall’Udinese; vero è anche che delle sfide giocate nel suo campo ne ha vinte soltanto due delle ultime cinque, e che le ultime tre vittorie sono tutte dei 2-1 compreso quello al Torino in campionato. Per trovare un risultato che sarebbe utile questa sera bisogna tornare al 29 ottobre, 2-0 alla Sampdoria: incredibilmente, per il Milan Primavera rappresenta la vittoria casalinga più larga ottenuta nel corso di questa stagione e dunque le premesse non sono esattamente a favore.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO PRIMAVERA

Tegola per Lupi, che perde Pobega per squalifica: Brescianini favorito su Capanni per sostituirlo a centrocampo, con capitan El Hilali come sempre da perno centrale e Torrasi che dovrebbe agire dall’altra parte. Guarnone tra i pali, Gabbia e Bellodi formeranno la coppia centrale di difesa con Bellanova e Campeol sugli esterni; interessante capire se Mastour sarà confermato nel tridente offensivo o se invece ci sarà spazio per Sergio Sanchez, in ogni caso sia Tiago Dias (esterno destro) che la prima punta Tsadjout dovrebbero essere in campo anche in questa partita di ritorno. Il Torino ritrova Ben Lhassine Kone, ma sarà difficile tenere fuori Rauti; dunque è ballottaggio aperto per Federico Coppitelli, a a meno in panchina non ci finisca Borello. La prima punta sarà naturalmente Butic, con D’Alena schierato in posizione di regista basso, Adopo mezzala destra e Oukhadda che invece si sistema dall’altra parte del campo. In difesa, davanti al portiere Domenico Coppola, Gilli e Fiordaliso terzini con Feriga e Capone da centrali.

© Riproduzione Riservata.