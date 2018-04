Milan, il primo anno di Yonghong Li/ “Torneremo grandi e vincenti”, e Fassone promette 2/3 nuovi acquisti

Milan, il primo anno di Yonghong Li: “Torneremo grandi e vincenti”, e Fassone promette 2/3 nuovi acquisti. Le parole del presidente e dell’amministratore delegato rossoneri

Yonghong Li, presidente del Milan - LaPresse

Oggi, 13 aprile 2018, in casa Milan si festeggia il primo anno di presidenza di Yonghong Li. Il manager cinese subentrava infatti a Silvio Berlusconi esattamente 12 mesi fa, nello scetticismo generale. I dubbi continuano a persistere, soprattutto sulle reali potenzialità economico-finanziarie dello stesso numero uno di via Aldo Rossi, ma il calciomercato da urlo della scorsa estate, e i vari impegni rispettati, giocano fino ad ora dalla parte dello stesso Yonghong Li. Proprio in queste ore il presidente del Diavolo ha voluto scrivere una lettera a tutti i tifosi, in concomitanza col suo primo compleanno da rossonero. «La scorsa estate – alcune parole dell’imprenditore d’oriente - abbiamo finalizzato con vera passione l’investimento finanziario più importante nella storia del Club, dando vita a un team giovane, talentuoso e ambizioso, guidato da Rino Gattuso, un allenatore passionale e carismatico».

FASSONE: “2-3 NUOVI ACQUISTI IN PUNTI CRITICI”

«Colgo l’occasione – ha proseguito Yonghong Li - per sottolineare ancora una volta che stiamo dedicando tutte le nostre energie a questo progetto di crescita del Milan. Abbiamo ancora della strada da fare per raggiungere i nostri obiettivi e per riportare il Club lì, dove merita di essere: ai vertici del calcio europeo». Il presidente del Milan sottolinea quindi il fatto di essere solo all’inizio del nuovo progetto che si prefigge di far tornare vincente la squadra rossonera, un progetto che… «Porteremo avanti puntando sempre all’eccellenza e nel pieno rispetto di tutti gli impegni finanziari assunti». E in estate proseguirà l’opera di ricostruzione in casa Milan; nei mesi caldi non ci saranno acquisti esagerati come avvenuto nel 2017, ma verranno introdotti almeno un paio di nuovi giocatori, come tra l’altro ha spiegato l’ad Fassone questa mattina a La Gazzetta dello Sport: «Il Milan avrà un consolidamento della rosa. Ora arriveranno correzioni progressive: i tifosi possono aspettarsi 2-3 giocatori nuovi nei punti ritenuti critici».

© Riproduzione Riservata.