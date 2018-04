Parma Cittadella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Parma Cittadella: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Emiliani sempre più lanciati nella rincorsa verso la Serie A diretta

13 aprile 2018 Fabio Belli

Parma lanciato verso la Serie A (foto LaPresse)

Parma Cittadella, che sarà diretta da Aureliano e si gioca venerdì 13 aprile alle ore 21.00, sarà uno degli anticipi del programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. La vittoria in casa contro il Frosinone ha fatto gettare la maschera al Parma, che ora si trova a due sole lunghezze dal secondo posto occupato in tandem proprio dai ciociari e dal Palermo. Se la scalata dovesse continuare, per i gialloblu ci sarebbe l'insperata prospettiva di un salto diretto in Serie A che coronerebbe una scalata pazzesca, partita in tre anni dalla Serie D. Per farcela, bisognerà avere ragione anche di un Cittadella che sta difendendo con le unghie il suo piazzamento in zona play off, ma che è reduce da un periodo molto difficile con tre sconfitte consecutive subite contro Venezia, Spezia e Ternana. Perdere anche allo stadio Tardini significherebbe probabilmente per i granata dire addio a buona parte delle speranze di partecipare alla post season per la promozione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky sui canali 201, 206 e 251 del satellite (rispettivamente Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) con diretta streaming video via internet disponibile sul sito skygo.sky.it, così da attivare l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone (senza costi aggiuntivi).

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CITTADELLA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Ennio Tardini di Parma. Padroni di casa emiliani schierati con Frattali tra i pali, Gazzola sull'out difensivo di destra e Gagliolo sull'out difensivo di sinistra, mentre Di Cesare e Iacoponi saranno i centrali di difesa. A centrocampo spazio a Dezi, Munari e Barillà, con un tridente offensivo schierato dal primo minuto con Di Gaudio, autore di una doppietta decisiva nell'ultima sfida interna contro il Frosinone, Calaiò e Siligardi. Risponderà il Cittadella con Alfonso in porta, Pelagatti schierato in posizione di terzino destro, Fasolo schierato in posizione di terzino sinistro e Varnier e Lora difensori centrali. Mancheranno per squalifica sia Scaglia sia Benedetti in difesa, entrambi espulsi nell'ultima trasferta disputata dal Cittadella a Terni. A centrocampo spazio a Iori, Settembrini e Schenetti, mentre il brasiliano Chiaretti sarà il trequartista di supporto al tandem offensivo composto da Vido e dall'ivoriano Kouame.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli confermati per i due allenatori, al 4-3-3 di D'Aversa nel Parma risponderà il 4-3-1-2 di Venturato nel Cittadella. Il match d'andata allo stadio Tombolato è terminato due a uno per il Parma, con una doppietta di Calaiò decisiva nonostante il momentaneo pari di Iori su rigore per i padroni di casa. Per il Cittadella, sconfitta anche nell'ultimo precedente disputato a Parma allo stadio Tardini, emiliani vincenti con il punteggio di uno a zero il 19 dicembre 2008.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote per le scommesse, Parma favorito dai bookmaker con quota 1.80 proposta da William Hill per il successo interno, mentre Bet365 fissa a 3.39 la quota per l'eventuale pareggio e a 5.25 la quota per la vittoria dei veneti allo stadio Tardini. Quote per l'under 2.5 e l'over 2.5 fissate invece rispettivamente a 1.66 e 2.16 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.