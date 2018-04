Probabili formazioni/ Atalanta Inter: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 32^ giornata)

Probabili formazioni Atalanta Inter: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi in campo a Bergamo per la Serie A. Squalificati Petagna e Brozovic.

13 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Atalanta Inter (LaPresse)

Si giocherà domani alle ore 20.45 la sfida tra Atalanta e Inter, big match degli anticipi di questa 32^ giornata della Serie A: il derby nerazzurro si annuncia ben caldo per entrambi i club che hanno bisogno di tornare al successo dopo un paio di turni sfortunati. Eppure sia Gasperini che Spalletti per la sfida a Bergamo dovranno rinunciare ad alcuni dei propri preferiti: i padroni di casa perdono in questo turno Petagna per squalifica e gli ospiti dovranno fare a meno di Brozovic, fermato dal giudice sportivo. Andiamo quindi a vedere quali saranno le scelte dei due tecnici per le probabili formazioni di Atalanta-Inter.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita di Serie A tra Atalanta e Inter sarà visibile in diretta tv sia sul satellitare che sul digitale a pagamento di Premium. Appuntamento quindi per tutti gli appassionati abbonati alla pay tv di Sky ai canali Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD: sul digitale di Mediaset Premium il riferimento saranno i canali Premiums Sport e Premium Sport HD. La diretta streaming video della partita di Serie A sarà disponibile tramite le app collegate Sky Go e Premium Play.

PROBABILI FORMAZONI ATALANTA INTER

LE MOSSE DI GASPERINI

Per la partita casalinga contro l’Inter il tecnico dell’Atalanta avrebbe puntare sul 3-5-2 come modulo di partenza, benchè l’assenza di Petagna per squalifica e alcuni infortunati da monitorare possano portate lo stesso Gasperini a scelte nuove, specie in attacco. Con il Papu titolare si candida per la maglia di punta anche Cornelius, mentre sono aperti i ballottaggi in mediana. Nell’ampio centrocampo a cinque potremmo vedere titolari Freuler in cabina di regia con a fianco De Roon un tra Gosens e Castagne: spazio sull’esterno per Cristante e Hatebper. Per la difesa, posta di fronte al solito Berisha, vedremo Toloi e Masiello, con Palomino che potrebbe vedersi sfilare la maglia da titolare da Caldara, sulla via del recupero.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Sarà invece il solito 4-2-3-1 per la probabile formazione dell’Inter, con tanti giocatori confermati, nonostante abbiano rimediato qualche acciacco negli ultimi giorni. Dovrebbero infatti infatti stringere i denti sia Candreva che Vecino, con l’azzurro posto sull’esterno dell’attacco con Perisic, e l’ex viola che si gioca la maglia con Borja Valero per la mediana, già occupata da Gagliardini. Chiudendo le scelte per il reparto avanzato ovviamente ricordiamo che la prima punta d’attacco sarò Icardi e alle spalle del bomber argentino dovrebbe trovare dal primo minuto Rafinha, vista anche l’assenza annunciata di Brozovic. Nessuna novità invece nella difesa dei milanesi: di fronte a Handanovic, vedremo ancora Skriniar e Miranda coppia centrale, mentre Cancelo e Miranda agiranno sulle fasce più esterne.

IL TABELLINO

Atalanta (3-5-2): 1 Berisha; 3 Toloi, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 25 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens, 4 Cristante; 10 Gomez, 9 Cornelius. All. Gasperini

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 25 Miranda, 33 D’Ambrosio; 5 Gagliardini, 20 Borja Valero, 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi. All. Spalletti.

© Riproduzione Riservata.