Probabili formazioni Serie B/ Moduli, dubbi e scelte degli allenatori (35^ giornata)

13 aprile 2018 Michela Colombo

La serie B torna protagonista nelle giornata del 13 e 14 aprile con la tanto attesa 35^ giornata della stagione: programma ben fitto quindi che ci aspetta in questo weekend contando che proprio la cadetteria già martedi prossimo tornerà in campo per disputare un turno infrasettimanale. Prima quindi di vedere quali potrebbero essere le scelte degli allenatori per le probabili formazione di Serie B vediamo che cosa ci riserva il calendario ufficiale per questo turno, che prevede solo due anticipi. Si giocheranno infatti venerdi 13 aprile i match tra Foggia e Ascoli, alle ore 19.00 e la sfida Parma-Cittadella, attesa invece alle ore 21.00. Senza posticipi previsti saranno quindi ben 9 le partite attese sabato e tutte con fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 e quindi Brescia-Carpi, Empoli-Pro Vercelli, Entella-Avellino, Frosinone-Spezia, Novara-Ternana, Palermo-Cremonese, Perugia-Venezia, Pescara-Bari e Salernitana-Cesena. Andiamo quindi ora a conoscere più da vicino le mosse dei rispettivi allenatori per le probabili formazioni che vedremo in campo nella 35^ giornata di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA ASCOLI

Per la prima sfida di questo turno, Cosmi vorrà dare comunità ai bei risultati rimediati di recente: ecco quindi il 3-5-2 con Lores e Monachello ancora titolari. Risponderanno i satanelli con un modulo speculare ma che vedrà Nicastro e Mazzeo prime punte.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CITTADELLA

Sarà il classico 4-3-3 per i ducali con in mediana il tritticoVacca-Munari-Barillà, confermatp visti i difersi infortuni registrati tra i gocatori predisposti a questa zona. Sarà invece il più complesso 4-3-1-2 per i granata con nel centrocampo Pasa in cabina di regia e Settembrini e Iori al suo fianco.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CREMONESE

I siciliani per questo match non rinunceranno al 3-5-1-1 come modulo di partenza, con Coronado e La Gumina ancora una volta terminali offensivi. Per la Cremonese Tesser invece punterà su 4-3-1-2 che vedrà in avanti Brighenti e Scamacca.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA BARI

I delfini scenderanno in campo ancora con il 3-5-2 che in difesa vedrà, di fronte al solito Fiorillo, il terzetto titolare con Gravillon, Coda e Perrotta. Sarà invece difesa a 4 per i Bari dove Grosso scommetterà su Marrone Empereur al centro e il duo Anderson-Sabelli schierato all’esterno.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SPEZIA

Longo per la sfida casalinga dovrebbe utilizzare il 3-4-1-2 con Dionisi e Citro terminali offensivi e Ciano atteso sulla trequarti. Modulo simile per lo Spezia almeno in attacco dove Gilardino e Marilungo agiranno come due punte, supportati da Ammari, atteso sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PRO VERCELLI

Per questa sfida da testa-coda ecco che Andreazzoli dovrebbe confermare Caputo e Più in attacco con Zajc sulla trequarti, vista l’infermeria ancora ben piena in casa toscana. Sarà invece 3-5-2 per i biancoscudati, che in avanti si affideranno a Rovini e Reginaldo.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA TERNANA

Di Carlo dovrebbe scommettere ancora su una mediana composta da Ronaldo, Casarini e Moscati: risponderà la Ternana con un ampio reparto a 4. Al centro i titolari per gli umbri dovrebbero essere Vitiello, Paolucci, Angiulli e Ferretti.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CARPI

La Leonessa dovrebbe affrontare questo match casalingo seguendo il 4-3-1-2 con in attacco Caracciolo e Torregrossa, sostenuti da Bisoli. Per il Carpi invece sarà ancora il 3-5-2 che come terminali offensivi avrà Melchiorri e Malcore.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA AVELLINO

Aglietti scommetterà ancora una volta su De Luca e La Mantia in attacco; sarà sempre due punte anche per l’Avellino che invece potrebbe puntare su Asencio e Castaldo, quest’ultimo in doppietta contro il Perugia pochi giorni fa.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CESENA

Colantuono dovrebbe optare per il 4-3-3 che in difesa vedrebbe titolari Monaco, Schiavi, Casasaola e Vitale. Sarà uguale il reparto per i romagnoli, che vedranno in campo Donkor, Esposito, Scognamiglio e Fazzi.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA VENEZIA

Gli umbri cercano il riscatto dopo l’ultimo KO: ecco quindi che sarà ancora 3-5-2 con Di Carmine e Cerri, primi due bomber del club in attacco. Simile la situazione del Venezia, con Inzaghi che pur non farà a meno del 3-5-2: ci saranno però Litteri e Zigoni in attacco per i lagunari.

