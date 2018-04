Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (35^ giornata)

Pronostici Serie B: quote e scommesse delle partite del 13 e 14 aprile e valide nella 35^ giornata della cadetteria. Attenzione alla sfida tra Foggia e Ascoli.

13 aprile 2018

Il campionato della Serie B torna sotto i riflettori e lo fa nei giorni del 13 e 14 aprile 2018 con la sua 35^ giornata: prima però di curiosare nei pronostici stilati dalla nostra redazione diamo un occhio a che match ci riserverà il programma ufficiale. In vista dell’oramai prossimo turno infrasettimanale della cadetteria ecco che il calendario per questo weekend appare ben fitto. Sono infatti due gli anticipi che si giocheranno venerdi 13 aprile e quindi Foggia-Ascoli, atteso alle ore 19.00 e la partita tra Parma e Cittadella, prevista per le ore 21.00. 9 gli incontri previsti per sabato 14 aprile e tutti per le ore 15.00 e quindi Brescia-Carpi, Empoli-Pro Vercelli, Entella-Avellino, Frosinone-Spezia, Novara-Ternana, Palermo-Cremonese, Perugia-Venezia, Pescara-Bari e Salernitana-Cesena. Nessun posticipo è quindi previsto per questa 35^ giornata: diamo allora un occhio più da vicino a quote e pronostici fissati per questo turno della Serie B.

PRONOSTICO FOGGIA ASCOLI

Il Picchio pur scontando un piazzamento in classifica inferire nel confronto, è però di ritorno da ben 4 risultati utili di fila e allo Zaccheria ci attendiamo una buona prestazione da parte della squadra di Cosmi. I satanelli però potrebbero avere la meglio nel tabellone.

PRONOSTICO PARMA CITTADELLA

I ducali, forti del fattore campo come del piazzamento in classifica e lo stato di forma, dovrebbero avere la meglio. difficile che i granata escano ora dal periodo no di risultati.

PRONOSTICO BRESCIA CARPI

Al Rigamonti la Leonessa potrebbe avere qualcosa in più: gli ultimi risultati utili rimediati danno ottime speranze ai tifosi, anche se superare il Carpi non sarà semplice.

PRONOSTICO EMPOLI PRO VERCELLI

Nello scontro tra testa e coda della Serie B i toscani dovrebbero avere la meglio, pur dopo il pari realizzato qualche giorno fa con lo Spezia: la distanza tra i due club appare troppa per aspettarci un ribaltone.

PRONOSTICO ENTELLA AVELLINO

Al Comunale di Chiavari i liguri potrebbero avere una marcia in più vista pure la voglia di rimediare alla brutta sconfitta raccolta nel turno precedente con il Cesena. La sfida però si annuncia equilibrata, specie dopo l’ultima affermazione positiva degli irpini.

PRONOSTICO FROSINONE SPEZIA

Nononstante il pesante pari realizzato con la capolista Empoli, lo Spezia dovrebbe fare molta fatica allo Stirpe con il Frosinone, favoritissimo in casa.

PRONOSTICO NOVARA TERNANA

Contro il fanalino di coda il Novara, padrone di casa non dovrebbe mancare il successo: va però detto che i piemontesi non dovranno sottovalutare il match visto il buono stato di forma degli umbri.

PRONOSTICO PALERMO CREMONESE

I siciliani hanno bisogno di risposte dopo due risultati non eccellente di fila: il match al Barbera con la Cremonese potrebbe quindi essere un’ottima occasione per rilanciarsi, visto pure il favore del pronostico.

PRONOSTICO PERUGIA VENEZIA

Sia gli umbri che i veneti hanno bisogno dei tre punti in palio di oggi e di mettersi alle spalle un risultato negativo. Il pronostico della sfida però appare ben aperto vista anche la vicinanza dei due club in classifica.

PRONOSTICO PESCARA BARI

Pur favorito dal fattore campo, il Pescara potrebbe avere la peggio oggi contro il Bari di Grosso: i galletti infatti vantano un buono stato di forma e soprattutto un miglior piazzamento in classifica.

PRONOSTICO SALERNITANA CESENA

Pur dopo il successo conseguito con l’Entella, non è il Cesena il club favorito alla vigilia del match all’Archi: i granata infatti sono ben pronti a riscattare gli ultimi due turni affatto convincenti.

